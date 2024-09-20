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Над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты - РИА Новости, 20.09.2024
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16:08 20.09.2024 (обновлено: 16:17 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/beyrut-1973866498.html
Над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты
Над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты - РИА Новости, 20.09.2024
Над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты
Самолеты ВВС Израиля продолжают находиться в небе над Бейрутом после удара по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:08
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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля продолжают находиться в небе над Бейрутом после удара по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее стало известно, что израильские самолеты нанесли удар по жилым домам в южном пригороде Бейрута. Как сообщили очевидцы РИА Новости, сильные повреждения получили несколько многоэтажных домов в районе Каим.
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в мире, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты

Израильские самолеты продолжают кружить над Бейрутом после удара по пригороду

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСитуация в Бейруте
Ситуация в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля продолжают находиться в небе над Бейрутом после удара по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее стало известно, что израильские самолеты нанесли удар по жилым домам в южном пригороде Бейрута. Как сообщили очевидцы РИА Новости, сильные повреждения получили несколько многоэтажных домов в районе Каим.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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