https://ria.ru/20240920/beyrut-1973866498.html

Над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты

Над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты - РИА Новости, 20.09.2024

Над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты

Самолеты ВВС Израиля продолжают находиться в небе над Бейрутом после удара по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:08

2024-09-20T16:08

2024-09-20T16:17

в мире

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля продолжают находиться в небе над Бейрутом после удара по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее стало известно, что израильские самолеты нанесли удар по жилым домам в южном пригороде Бейрута. Как сообщили очевидцы РИА Новости, сильные повреждения получили несколько многоэтажных домов в районе Каим.

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

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в мире, детонация сотен пейджеров в ливане