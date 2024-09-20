https://ria.ru/20240920/beyrut-1973866498.html
Над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты
Над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты - РИА Новости, 20.09.2024
Над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты
Самолеты ВВС Израиля продолжают находиться в небе над Бейрутом после удара по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:08
2024-09-20T16:08
2024-09-20T16:17
в мире
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754585448_0:48:3555:2048_1920x0_80_0_0_ea31860ca07c69fb878a5ff2e19b9421.jpg
БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля продолжают находиться в небе над Бейрутом после удара по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее стало известно, что израильские самолеты нанесли удар по жилым домам в южном пригороде Бейрута. Как сообщили очевидцы РИА Новости, сильные повреждения получили несколько многоэтажных домов в районе Каим.
https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754585448_562:0:3293:2048_1920x0_80_0_0_2eac9a472473980f0c2bdcd43aa390e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты
Израильские самолеты продолжают кружить над Бейрутом после удара по пригороду