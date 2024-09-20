https://ria.ru/20240920/bespilotniki-1973932765.html

В Брянской области отражают попытку массированной атаки БПЛА

В Брянской области отражают попытку массированной атаки БПЛА - РИА Новости, 20.09.2024

В Брянской области отражают попытку массированной атаки БПЛА

В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T22:26

2024-09-20T22:26

2024-09-20T22:26

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!" - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

брянская область

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брянская область, россия, александр богомаз, происшествия