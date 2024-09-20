https://ria.ru/20240920/bespilotniki-1973932765.html
В Брянской области отражают попытку массированной атаки БПЛА
В Брянской области отражают попытку массированной атаки БПЛА - РИА Новости, 20.09.2024
В Брянской области отражают попытку массированной атаки БПЛА
В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:26
2024-09-20T22:26
2024-09-20T22:26
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА, ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!" - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Происшествия
В Брянской области отражают попытку массированной атаки БПЛА
Богомаз: в Брянской области отражают попытку массированной атаки БПЛА