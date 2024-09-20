https://ria.ru/20240920/bespilotniki-1973931736.html
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 20.09.2024
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Два украинских беспилотника обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:09
2024-09-20T22:09
2024-09-20T22:09
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Два украинских беспилотника обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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брянская область, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Богомаз: над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника