https://ria.ru/20240920/bespilotniki-1973751489.html
В Белгородской области ночью уничтожили восемь украинских беспилотников
В Белгородской области ночью уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 20.09.2024
В Белгородской области ночью уничтожили восемь украинских беспилотников
Российские средства ПВО за ночь уничтожили над Белгородской областью восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T07:13
2024-09-20T07:13
2024-09-20T07:18
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили над Белгородской областью восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973751175.html
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белгородская область, россия
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области ночью уничтожили восемь украинских беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь сбила в Белгородской области восемь БПЛА ВСУ