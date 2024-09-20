https://ria.ru/20240920/bespilotniki-1973751489.html

В Белгородской области ночью уничтожили восемь украинских беспилотников

В Белгородской области ночью уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 20.09.2024

В Белгородской области ночью уничтожили восемь украинских беспилотников

Российские средства ПВО за ночь уничтожили над Белгородской областью восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T07:13

2024-09-20T07:13

2024-09-20T07:18

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили над Белгородской областью восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973751175.html

белгородская область

россия

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2024

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белгородская область, россия