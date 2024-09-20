https://ria.ru/20240920/bespilotnik-1973933236.html
Губернатор Брянской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
Губернатор Брянской области рассказал о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 20.09.2024
Губернатор Брянской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:36
2024-09-20T22:36
2024-09-20T22:39
брянская область
специальная военная операция на украине
происшествия
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александр богомаз
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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брянская область, происшествия, россия, александр богомаз
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Александр Богомаз
Губернатор Брянской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
Богомаз: над Брянской областью сбили еще 2 украинских БПЛА, никто не пострадал