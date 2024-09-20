https://ria.ru/20240920/bespilotnik-1973861901.html

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.09.2024

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:51

2024-09-20T15:51

2024-09-20T15:56

специальная военная операция на украине

россия

курская область

безопасность

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцатого сентября 2024 года около 14.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

россия

курская область

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россия, курская область, безопасность