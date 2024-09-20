https://ria.ru/20240920/bespilotnik-1973861901.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.09.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:51
2024-09-20T15:51
2024-09-20T15:56
специальная военная операция на украине
россия
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцатого сентября 2024 года около 14.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО над Курской областью сбила украинский беспилотник