https://ria.ru/20240920/bentli-1973780425.html

Вдова Рассела Бентли поблагодарила следствие за проделанную работу

Вдова Рассела Бентли поблагодарила следствие за проделанную работу - РИА Новости, 20.09.2024

Вдова Рассела Бентли поблагодарила следствие за проделанную работу

Вдова погибшего корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли сообщила РИА Новости, что знакомится с материалами дела и благодарна следствию за проделанную... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:45

2024-09-20T10:45

2024-09-20T10:45

донбасс

россия

донецк

рассел бентли

маргарита симоньян

дмитрий киселев

следственный комитет россии (ск рф)

виктория нуланд

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Вдова погибшего корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли сообщила РИА Новости, что знакомится с материалами дела и благодарна следствию за проделанную работу. Как сообщили РИА Новости ранее в пресс-службе Следственного комитета России, СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве в Донецке Рассела Бентли. Ведомством установлены все лица, причастные к гибели Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. По делу проходят четверо российских военных. По данным следствия, 8 апреля в Донецке они применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела, затем оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. "Я всё время на связи со следователем. Он работает со мной вплотную. Сейчас я ознакомляюсь с материалами дела. Их всего 12, как мне было сказано, томов. Затем, по словам следователя, будут ознакомляться обвиняемые со своими адвокатами, затем прокурор, а затем дело уходит в суд", - сказала она. Рассел Боннер Бентли родился в обеспеченной американской семье в 1960 году, вырос в элитном районе Далласа. Его мировоззрение в подростковом возрасте начало формироваться под влиянием войны во Вьетнаме и ее последствий. Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона нарушением суверенитета других стран.Когда чиновники Обамы и американские конгрессмены устремились на Украину во время Евромайдана в 2013 году, Рассел не питал никаких иллюзий относительно их истинных целей: "Когда начался Майдан, и Виктория Нуланд раздавала печенье, я знал, в чем суть дела, я точно знал, что происходит",— сказал Бентли агентству Sputnik в апреле 2022 года, имея в виду череду вторжений США в зарубежные страны и спровоцированную ими смену режимов.В 2014 году он приехал на Донбасс и вступил в батальон "Восток". Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк своим домом. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую.Бентли принял православие, при крещении он получил имя Борис. В 2016 году он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой, которая стала для него настоящей опорой и поддержкой.В 2021 году Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента. В первом материале, опубликованном в октябре 2023 года, Бентли подчеркнул следующее: "Я приехал сюда не для того, чтобы заработать, сделать себе имя или стать звездой интернета. Я приехал сюда, чтобы сражаться, чтобы уничтожать неонацистов, которые убивали невинных и безоружных мирных жителей Донбасса, чтобы защищать этих мирных жителей и стоять плечом к плечу с настоящими героями, которые поставили свои жизни на кон, чтобы защитить Донбасс, Россию и будущее человечества". Его репортажи и интервью с добровольцами и жителями Донбасса регулярно набирали большое количество просмотров и откликов в социальных сетях.В середине апреля стало известно, что Бентли пропал без вести в Донецке. Девятнадцатого апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что он погиб. Расселу Бентли было 64 года.

https://ria.ru/20240920/bentli-1973766951.html

https://ria.ru/20240920/bentli-1973758467.html

https://ria.ru/20240920/bentli-1973758082.html

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донбасс, россия, донецк, рассел бентли, маргарита симоньян, дмитрий киселев, следственный комитет россии (ск рф), виктория нуланд, происшествия