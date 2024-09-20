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Вдова Рассела Бентли поблагодарила следствие за проделанную работу - РИА Новости, 20.09.2024
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10:45 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/bentli-1973780425.html
Вдова Рассела Бентли поблагодарила следствие за проделанную работу
Вдова Рассела Бентли поблагодарила следствие за проделанную работу - РИА Новости, 20.09.2024
Вдова Рассела Бентли поблагодарила следствие за проделанную работу
Вдова погибшего корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли сообщила РИА Новости, что знакомится с материалами дела и благодарна следствию за проделанную... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:45
2024-09-20T10:45
донбасс
россия
донецк
рассел бентли
маргарита симоньян
дмитрий киселев
следственный комитет россии (ск рф)
виктория нуланд
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Вдова погибшего корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли сообщила РИА Новости, что знакомится с материалами дела и благодарна следствию за проделанную работу. Как сообщили РИА Новости ранее в пресс-службе Следственного комитета России, СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве в Донецке Рассела Бентли. Ведомством установлены все лица, причастные к гибели Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. По делу проходят четверо российских военных. По данным следствия, 8 апреля в Донецке они применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела, затем оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. "Я всё время на связи со следователем. Он работает со мной вплотную. Сейчас я ознакомляюсь с материалами дела. Их всего 12, как мне было сказано, томов. Затем, по словам следователя, будут ознакомляться обвиняемые со своими адвокатами, затем прокурор, а затем дело уходит в суд", - сказала она. Рассел Боннер Бентли родился в обеспеченной американской семье в 1960 году, вырос в элитном районе Далласа. Его мировоззрение в подростковом возрасте начало формироваться под влиянием войны во Вьетнаме и ее последствий. Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона нарушением суверенитета других стран.Когда чиновники Обамы и американские конгрессмены устремились на Украину во время Евромайдана в 2013 году, Рассел не питал никаких иллюзий относительно их истинных целей: "Когда начался Майдан, и Виктория Нуланд раздавала печенье, я знал, в чем суть дела, я точно знал, что происходит",— сказал Бентли агентству Sputnik в апреле 2022 года, имея в виду череду вторжений США в зарубежные страны и спровоцированную ими смену режимов.В 2014 году он приехал на Донбасс и вступил в батальон "Восток". Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк своим домом. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую.Бентли принял православие, при крещении он получил имя Борис. В 2016 году он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой, которая стала для него настоящей опорой и поддержкой.В 2021 году Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента. В первом материале, опубликованном в октябре 2023 года, Бентли подчеркнул следующее: "Я приехал сюда не для того, чтобы заработать, сделать себе имя или стать звездой интернета. Я приехал сюда, чтобы сражаться, чтобы уничтожать неонацистов, которые убивали невинных и безоружных мирных жителей Донбасса, чтобы защищать этих мирных жителей и стоять плечом к плечу с настоящими героями, которые поставили свои жизни на кон, чтобы защитить Донбасс, Россию и будущее человечества". Его репортажи и интервью с добровольцами и жителями Донбасса регулярно набирали большое количество просмотров и откликов в социальных сетях.В середине апреля стало известно, что Бентли пропал без вести в Донецке. Девятнадцатого апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что он погиб. Расселу Бентли было 64 года.
https://ria.ru/20240920/bentli-1973766951.html
https://ria.ru/20240920/bentli-1973758467.html
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донбасс, россия, донецк, рассел бентли, маргарита симоньян, дмитрий киселев, следственный комитет россии (ск рф), виктория нуланд, происшествия
Донбасс, Россия, Донецк, Рассел Бентли, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Следственный комитет России (СК РФ), Виктория Нуланд, Происшествия
Вдова Рассела Бентли поблагодарила следствие за проделанную работу

Вдова журналиста Sputnik Бентли поблагодарила следствие за проделанную работу

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент, ветеран батальона "Восток" и батальона спецназа "Хан" Рассел Бентли
Военный корреспондент, ветеран батальона Восток и батальона спецназа Хан Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Военный корреспондент, ветеран батальона "Восток" и батальона спецназа "Хан" Рассел Бентли. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Вдова погибшего корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли сообщила РИА Новости, что знакомится с материалами дела и благодарна следствию за проделанную работу.
Как сообщили РИА Новости ранее в пресс-службе Следственного комитета России, СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве в Донецке Рассела Бентли. Ведомством установлены все лица, причастные к гибели Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. По делу проходят четверо российских военных. По данным следствия, 8 апреля в Донецке они применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела, затем оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.
Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Наш "Техас". Каким был Рассел Боннер Бентли
09:58
"Я всё время на связи со следователем. Он работает со мной вплотную. Сейчас я ознакомляюсь с материалами дела. Их всего 12, как мне было сказано, томов. Затем, по словам следователя, будут ознакомляться обвиняемые со своими адвокатами, затем прокурор, а затем дело уходит в суд", - сказала она.
Рассел Боннер Бентли родился в обеспеченной американской семье в 1960 году, вырос в элитном районе Далласа. Его мировоззрение в подростковом возрасте начало формироваться под влиянием войны во Вьетнаме и ее последствий. Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона нарушением суверенитета других стран.
Когда чиновники Обамы и американские конгрессмены устремились на Украину во время Евромайдана в 2013 году, Рассел не питал никаких иллюзий относительно их истинных целей: "Когда начался Майдан, и Виктория Нуланд раздавала печенье, я знал, в чем суть дела, я точно знал, что происходит",— сказал Бентли агентству Sputnik в апреле 2022 года, имея в виду череду вторжений США в зарубежные страны и спровоцированную ими смену режимов.
Военный корреспондент, ветеран батальона Восток и батальона спецназа Хан Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
СК рассказал подробности убийства журналиста Sputnik Бентли в Донецке
09:05
В 2014 году он приехал на Донбасс и вступил в батальон "Восток". Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк своим домом. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую.
Бентли принял православие, при крещении он получил имя Борис. В 2016 году он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой, которая стала для него настоящей опорой и поддержкой.
В 2021 году Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента. В первом материале, опубликованном в октябре 2023 года, Бентли подчеркнул следующее: "Я приехал сюда не для того, чтобы заработать, сделать себе имя или стать звездой интернета. Я приехал сюда, чтобы сражаться, чтобы уничтожать неонацистов, которые убивали невинных и безоружных мирных жителей Донбасса, чтобы защищать этих мирных жителей и стоять плечом к плечу с настоящими героями, которые поставили свои жизни на кон, чтобы защитить Донбасс, Россию и будущее человечества". Его репортажи и интервью с добровольцами и жителями Донбасса регулярно набирали большое количество просмотров и откликов в социальных сетях.
В середине апреля стало известно, что Бентли пропал без вести в Донецке. Девятнадцатого апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что он погиб. Расселу Бентли было 64 года.
Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Дело об убийстве корреспондента Sputnik Бентли расследовали по трем статьям
09:05
 
ДонбассРоссияДонецкРассел БентлиМаргарита СимоньянДмитрий КиселевСледственный комитет России (СК РФ)Виктория НуландПроисшествия
 
 
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