https://ria.ru/20240920/bakalchuk-1973881257.html
Суд рассмотрит ходатайство об обыске в доме Бакальчука
Суд рассмотрит ходатайство об обыске в доме Бакальчука - РИА Новости, 20.09.2024
Суд рассмотрит ходатайство об обыске в доме Бакальчука
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит в пятницу ходатайство следователя о производстве обыска, не терпящего отлагательств, в жилище Владислава Бакальчука,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:54
2024-09-20T16:54
2024-09-20T16:59
происшествия
владислав бакальчук
стрельба у офиса wildberries в москве
россия
москва
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит в пятницу ходатайство следователя о производстве обыска, не терпящего отлагательств, в жилище Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде."Материал по ходатайству следователя о производстве обыска, не терпящего отлагательств в жилище Владислава Бакальчука зарегистрирован в суде", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в ближайшее время материал рассмотрит судья Юрий Рахматов.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.В четверг утром около 7.30 Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: убийство; покушение на убийство; покушение на сотрудника правоохранительных органов; самоуправство. Он был задержан на 48 часов, сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена.К этому моменту по делу арестованы 12 человек, еще двоих суд отправил в изолятор за неповиновение сотрудникам полиции.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973514201.html
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происшествия, владислав бакальчук, стрельба у офиса wildberries в москве , россия, москва, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владислав Бакальчук, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Россия, Москва, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит ходатайство об обыске в доме Бакальчука
Суд в Москве рассмотрит ходатайство о безотлагательном обыске в доме Бакальчука
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит в пятницу ходатайство следователя о производстве обыска, не терпящего отлагательств, в жилище Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде.
"Материал по ходатайству следователя о производстве обыска, не терпящего отлагательств в жилище Владислава Бакальчука зарегистрирован в суде", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ближайшее время материал рассмотрит судья Юрий Рахматов.
В среду в офисе Wildberries
, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ
, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
В четверг утром около 7.30 Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: убийство; покушение на убийство; покушение на сотрудника правоохранительных органов; самоуправство. Он был задержан на 48 часов, сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена.
К этому моменту по делу арестованы 12 человек, еще двоих суд отправил в изолятор за неповиновение сотрудникам полиции.
Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.