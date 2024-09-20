https://ria.ru/20240920/avstraliya-1973750525.html

В Австралии изъяли 12 устройств по делу обвинения россиян в шпионаже

В Австралии изъяли 12 устройств по делу обвинения россиян в шпионаже - РИА Новости, 20.09.2024

В Австралии изъяли 12 устройств по делу обвинения россиян в шпионаже

Власти Австралии изъяли 12 устройств и получили "значительный объем" доказательств по делу об обвинении пары с российскими паспортами в шпионаже в пользу РФ,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T06:59

2024-09-20T06:59

2024-09-20T06:59

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ДЖАКАРТА, 20 сен - РИА Новости. Власти Австралии изъяли 12 устройств и получили "значительный объем" доказательств по делу об обвинении пары с российскими паспортами в шпионаже в пользу РФ, передает телеканал ABC со ссылкой на материалы слушания в суде. В июле правоохранительные органы Австралии арестовал супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена арестованных - это Кира и Игорь Королевы. В федеральной полиции утверждают, что Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, якобы попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию. По данным телеканала, в пятницу в суде Брисбена предстали адвокаты защиты 40-летней Киры Королевой и ее 62-летнего мужа Игоря. Пара не присутствовала по видеосвязи. Ходатайство об освобождении под залог не рассматривалось. "Прокурор Элли Макдональд запросила отсрочку, отметив, что необходимо проработать "значительный объем" доказательств и что было изъято 12 устройств. Мировой судья Питер Саггерс запросил полное изложение доказательств, которое должно быть завершено к 13 декабря", - сообщает издание. Дело будет рассмотрено в суде Брисбена в 9 утра 20 декабря. Ранее российское посольство в Австралии заявило РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи. Позже премьер Австралии Энтони Альбанезе объявил, что России следует "отступить" в деле об аресте Королевых.

https://ria.ru/20240918/rossiya-1973490030.html

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австралия, россия, энтони альбанезе, в мире