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В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, есть пострадавшие
В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.09.2024
В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, есть пострадавшие
Грузовик и четыре легковых автомобиля столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:36
2024-09-20T19:36
2024-09-20T21:22
происшествия
авто
саратов
гибдд мвд рф
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Грузовик и четыре легковых автомобиля столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщили в городском отделе ГИБДД.ДТП произошло в 18.45 (17.45 мск) напротив дома 112 на проспекте 50 Лет Октября."По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей: бортовой "Газели", "Лады Гранты", ВАЗ-2115, Mazda CX-5, Kia Rio. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля "Лада Гранта", мужчина, и его пассажиры - женщина и ребенок, данные пострадавших устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
https://ria.ru/20240722/dtp-1961296212.html
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происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, есть пострадавшие
В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, пострадали 3 человека
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Грузовик и четыре легковых автомобиля столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщили в городском отделе ГИБДД.
ДТП произошло в 18.45 (17.45 мск) напротив дома 112 на проспекте 50 Лет Октября.
"По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей: бортовой "Газели", "Лады Гранты", ВАЗ-2115, Mazda CX-5, Kia Rio. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля "Лада Гранта", мужчина, и его пассажиры - женщина и ребенок, данные пострадавших устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.