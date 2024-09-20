Рейтинг@Mail.ru
В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 20.09.2024 (обновлено: 21:22 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/avariya-1973918749.html
В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, есть пострадавшие
В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.09.2024
В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, есть пострадавшие
Грузовик и четыре легковых автомобиля столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:36
2024-09-20T21:22
происшествия
авто
саратов
гибдд мвд рф
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Грузовик и четыре легковых автомобиля столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщили в городском отделе ГИБДД.ДТП произошло в 18.45 (17.45 мск) напротив дома 112 на проспекте 50 Лет Октября."По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей: бортовой "Газели", "Лады Гранты", ВАЗ-2115, Mazda CX-5, Kia Rio. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля "Лада Гранта", мужчина, и его пассажиры - женщина и ребенок, данные пострадавших устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
https://ria.ru/20240722/dtp-1961296212.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, есть пострадавшие

В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, пострадали 3 человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Грузовик и четыре легковых автомобиля столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщили в городском отделе ГИБДД.
ДТП произошло в 18.45 (17.45 мск) напротив дома 112 на проспекте 50 Лет Октября.
"По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей: бортовой "Газели", "Лады Гранты", ВАЗ-2115, Mazda CX-5, Kia Rio. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля "Лада Гранта", мужчина, и его пассажиры - женщина и ребенок, данные пострадавших устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
На месте столкновение двух автомобилей Lada Granta и грузовика MAN в Саратове - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Два человека погибли в ДТП в Саратове
22 июля, 18:08
 
ПроисшествияАвтоСаратовГИБДД МВД РФСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала