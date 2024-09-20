https://ria.ru/20240920/avariya-1973918749.html

В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, есть пострадавшие

В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.09.2024

В Саратове столкнулись грузовик и четыре легковушки, есть пострадавшие

Грузовик и четыре легковых автомобиля столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:36

2024-09-20T19:36

2024-09-20T21:22

происшествия

авто

саратов

гибдд мвд рф

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg

САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Грузовик и четыре легковых автомобиля столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщили в городском отделе ГИБДД.ДТП произошло в 18.45 (17.45 мск) напротив дома 112 на проспекте 50 Лет Октября."По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей: бортовой "Газели", "Лады Гранты", ВАЗ-2115, Mazda CX-5, Kia Rio. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля "Лада Гранта", мужчина, и его пассажиры - женщина и ребенок, данные пострадавших устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.

https://ria.ru/20240722/dtp-1961296212.html

саратов

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2024

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происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом