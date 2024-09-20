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Россия и Венгрия планируют создать Ассоциацию университетов - РИА Новости, 20.09.2024
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Наука
 
23:00 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/assotsiatsiya-1973935091.html
Россия и Венгрия планируют создать Ассоциацию университетов
Россия и Венгрия планируют создать Ассоциацию университетов - РИА Новости, 20.09.2024
Россия и Венгрия планируют создать Ассоциацию университетов
Москва и Будапешт планируют создать Ассоциацию российских и венгерских университетов и уже в 2025 году провести форум ректоров университетов двух стран, заявил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:00
2024-09-20T23:00
наука
россия
венгрия
будапешт
константин могилевский
аэс "пакш"
наука
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БУДАПЕШТ, 20 сен — РИА Новости. Москва и Будапешт планируют создать Ассоциацию российских и венгерских университетов и уже в 2025 году провести форум ректоров университетов двух стран, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. По итогам заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам в Будапеште министерство науки и высшего образования РФ подписало меморандум о сотрудничестве в области высшего образования с министерством культуры и инноваций Венгрии, а также меморандум о взаимопонимании с МИД Венгрии в рамках программ обмена студентами. "Один из пунктов меморандума говорит о том, что мы будем содействовать созданию Ассоциации российских и венгерских университетов. Интенсивные переговоры начнутся уже сейчас, мы рассчитываем, что в следующем году пройдет форум ректоров университетов России и Венгрии", - сказал Могилевский. По его словам, площадкой для форума может выступить Московский государственный университет имени Ломоносова, интерес к проекту выразили также венгерские учреждения высшего образования, в частности, Дебреценский университет. Оба меморандума также направлены на упрощение студенческих обменов, они существенно уточняют содержащиеся в соглашении 2015 года принципы и порядок отбора студентов для обучения за счёт правительственных стипендий двух стран, сообщил Могилевский. Кроме того, в рамках программы "Stipendium Hungaricum" России представляется 200 мест: сначала список претендентов будет составлять российское минобрнауки, а потом его будет рассматривать венгерская сторона, объяснил он. Заместитель министра рассказал, что особым спросом в российских вузах среди венгерских студентов пользуются медицинские специальности, ядерная физика, интерес к которой, как ожидается будет расти по мере реализации проекта по расширению АЭС "Пакш", а также гуманитарные направления, такие как филология и история. "Разработки, которые ведутся в венгерских университетах, могут быть интересны для коллег из наших университетов и задача Ассоциации российских и венгерских университетов – найти точки соприкосновения. Речь может идти о реализации совместных исследовательских проектов и коммерциализации их с целью выхода на те рынки, которые сегодня обладают наибольшим потенциалом", - отметил собеседник агентства. В настоящий момент трудно говорить о развитии подобного сотрудничества с теми странами, которые, в отличие от Венгрии, не решаются проводить независимую политику и реализовывать национальные интересы, к которым относится качественное высшее образование для венгерских студентов, добавил Могилевский.
https://ria.ru/20240815/vuzy-1966307555.html
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россия, венгрия, будапешт, константин могилевский, аэс "пакш", наука
Наука, Россия, Венгрия, Будапешт, Константин Могилевский, АЭС "Пакш", Наука
Россия и Венгрия планируют создать Ассоциацию университетов

Могилевский: РФ и Венгрия планируют создать Ассоциацию университетов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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БУДАПЕШТ, 20 сен — РИА Новости. Москва и Будапешт планируют создать Ассоциацию российских и венгерских университетов и уже в 2025 году провести форум ректоров университетов двух стран, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
По итогам заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам в Будапеште министерство науки и высшего образования РФ подписало меморандум о сотрудничестве в области высшего образования с министерством культуры и инноваций Венгрии, а также меморандум о взаимопонимании с МИД Венгрии в рамках программ обмена студентами.
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"Один из пунктов меморандума говорит о том, что мы будем содействовать созданию Ассоциации российских и венгерских университетов. Интенсивные переговоры начнутся уже сейчас, мы рассчитываем, что в следующем году пройдет форум ректоров университетов России и Венгрии", - сказал Могилевский.
По его словам, площадкой для форума может выступить Московский государственный университет имени Ломоносова, интерес к проекту выразили также венгерские учреждения высшего образования, в частности, Дебреценский университет.
Оба меморандума также направлены на упрощение студенческих обменов, они существенно уточняют содержащиеся в соглашении 2015 года принципы и порядок отбора студентов для обучения за счёт правительственных стипендий двух стран, сообщил Могилевский. Кроме того, в рамках программы "Stipendium Hungaricum" России представляется 200 мест: сначала список претендентов будет составлять российское минобрнауки, а потом его будет рассматривать венгерская сторона, объяснил он.
Заместитель министра рассказал, что особым спросом в российских вузах среди венгерских студентов пользуются медицинские специальности, ядерная физика, интерес к которой, как ожидается будет расти по мере реализации проекта по расширению АЭС "Пакш", а также гуманитарные направления, такие как филология и история.
"Разработки, которые ведутся в венгерских университетах, могут быть интересны для коллег из наших университетов и задача Ассоциации российских и венгерских университетов – найти точки соприкосновения. Речь может идти о реализации совместных исследовательских проектов и коммерциализации их с целью выхода на те рынки, которые сегодня обладают наибольшим потенциалом", - отметил собеседник агентства.
В настоящий момент трудно говорить о развитии подобного сотрудничества с теми странами, которые, в отличие от Венгрии, не решаются проводить независимую политику и реализовывать национальные интересы, к которым относится качественное высшее образование для венгерских студентов, добавил Могилевский.
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НаукаРоссияВенгрияБудапештКонстантин МогилевскийАЭС "Пакш"Наука
 
 
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