https://ria.ru/20240920/arest-1973918021.html
Двум фигурантам дела о Wildberries дали срок за попытку проникнуть в НИИ
Двум фигурантам дела о Wildberries дали срок за попытку проникнуть в НИИ - РИА Новости, 20.09.2024
Двум фигурантам дела о Wildberries дали срок за попытку проникнуть в НИИ
Двое фигурантов дела конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в Москве получили по 15 суток административного ареста за попытку проникновения в НИИ скорой... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:31
2024-09-20T19:31
2024-09-20T21:06
wildberries
стрельба у офиса wildberries в москве
происшествия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двое фигурантов дела конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в Москве получили по 15 суток административного ареста за попытку проникновения в НИИ скорой помощи имени Н.В Склифосовского, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Из документов следует, что у здания НИИ скорой помощи собрались около 30 человек, они пытались проникнуть внутрь, "выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга", тем самым, они препятствовали работе приемного отделения. В их числе были Чапанов А.И. и Кодзоев М.Р.Они были проинформированы о том, что проход в медучреждение закрыт и им было предложено покинуть прилегающую нему территорию, на что граждане не реагировали, уточняется в документах.При задержании мужчины уклонялись проследовать с сотрудниками полиции, "размахивали руками, упирались в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции", в связи с чем к ним была применена физическая сила и мера принудительного доставления в территориальный орган полиции.
https://ria.ru/20240920/wildberries-1973904758.html
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wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве , происшествия
Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Происшествия
Двум фигурантам дела о Wildberries дали срок за попытку проникнуть в НИИ
Двум фигурантам дела о Wildberries дали 15 суток за попытку проникнуть в НИИ
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двое фигурантов дела конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в Москве получили по 15 суток административного ареста за попытку проникновения в НИИ скорой помощи имени Н.В Склифосовского, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что у здания НИИ скорой помощи собрались около 30 человек, они пытались проникнуть внутрь, "выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга", тем самым, они препятствовали работе приемного отделения. В их числе были Чапанов А.И. и Кодзоев М.Р.
Они были проинформированы о том, что проход в медучреждение закрыт и им было предложено покинуть прилегающую нему территорию, на что граждане не реагировали, уточняется в документах.
При задержании мужчины уклонялись проследовать с сотрудниками полиции, "размахивали руками, упирались в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции", в связи с чем к ним была применена физическая сила и мера принудительного доставления в территориальный орган полиции.