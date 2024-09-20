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США могут объявить о сокращении присутствия в Ираке, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
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21:25 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/amerika-1973929044.html
США могут объявить о сокращении присутствия в Ираке, сообщили СМИ
США могут объявить о сокращении присутствия в Ираке, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
США могут объявить о сокращении присутствия в Ираке, сообщили СМИ
США рассчитывают на следующей неделе объявить о соглашении с Ираком о сокращении присутствия американского военного контингента в стране, сообщает газета... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T21:25
2024-09-20T21:25
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США рассчитывают на следующей неделе объявить о соглашении с Ираком о сокращении присутствия американского военного контингента в стране, сообщает газета Politico со ссылкой на двух чиновников из администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. "США рассчитывают объявить на следующей неделе о давно ожидаемом соглашении с Ираком о сокращении присутствия американских войск в стране", - пишет издание. Согласно плану, 2,5 тысячи американских военных покинут Ирак к концу 2026 года. Отмечается, что сейчас переговоры близки к завершению. В то же время источники газеты признали, что борьба с остатками террористической группировки "Исламское государство*" в Сирии и Ираке еще не окончена. По словам источника из Пентагона, силы США в будущем продолжат наносить удары по террористам в регионе. Во вторник премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил в интервью агентству Блумберг, что Багдад надеется вскоре объявить о завершении пребывания на территории страны международной коалиции во главе с США. Он подчеркнул, что "больше нет оправдания" для нахождения американских войск на территории Ирака.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, ирак, сша, россия, джо байден, politico, исламское государство*, министерство обороны сша
В мире, Ирак, США, Россия, Джо Байден, Politico, Исламское государство*, Министерство обороны США
США могут объявить о сокращении присутствия в Ираке, сообщили СМИ

Politico: США вскоре могут объявить о сокращении присутствия в Ираке

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США рассчитывают на следующей неделе объявить о соглашении с Ираком о сокращении присутствия американского военного контингента в стране, сообщает газета Politico со ссылкой на двух чиновников из администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
"США рассчитывают объявить на следующей неделе о давно ожидаемом соглашении с Ираком о сокращении присутствия американских войск в стране", - пишет издание.
Согласно плану, 2,5 тысячи американских военных покинут Ирак к концу 2026 года. Отмечается, что сейчас переговоры близки к завершению. В то же время источники газеты признали, что борьба с остатками террористической группировки "Исламское государство*" в Сирии и Ираке еще не окончена.
По словам источника из Пентагона, силы США в будущем продолжат наносить удары по террористам в регионе.
Во вторник премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил в интервью агентству Блумберг, что Багдад надеется вскоре объявить о завершении пребывания на территории страны международной коалиции во главе с США. Он подчеркнул, что "больше нет оправдания" для нахождения американских войск на территории Ирака.
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В миреИракСШАРоссияДжо БайденPoliticoИсламское государство*Министерство обороны США
 
 
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