https://ria.ru/20240919/zhenshen-1973556681.html

В Приморье задержали гражданина Китая с корнями дикорастущего женьшеня

В Приморье задержали гражданина Китая с корнями дикорастущего женьшеня - РИА Новости, 19.09.2024

В Приморье задержали гражданина Китая с корнями дикорастущего женьшеня

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни задержали в лесу на юге Приморья гражданина Китая со 139 корнями дикорастущего женьшеня на сумму 3,7 миллионов... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:44

2024-09-19T08:44

2024-09-19T08:57

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни задержали в лесу на юге Приморья гражданина Китая со 139 корнями дикорастущего женьшеня на сумму 3,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. "Гражданина Китая с рюкзаком, наполненным дикорастущим женьшенем, обнаружили в лесу на юге Приморского края сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. Мужчина пытался незаконно вывезти на родину 139 корней этого стратегически важного ресурса без разрешительных документов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что 60-летний нарушитель, с его слов, планировал пронести ценный груз через границу контрабандным путем, для чего основательно подготовился: в его рюкзаке находились спальный мешок, GPS-трекер, фонарик и другие предметы, предназначенные для выживания в лесу. "Экспертиза подтвердила, что изъятый товар – женьшень настоящий. Он занесён в Красную книгу РФ, Красную книгу Приморского края, а также подпадает под действие конвенции СИТЕС. Стоимость партии на внутреннем рынке составляет более 3,7 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных растений). Мужчина задержан", - отмечается в сообщении. В управлении добавили, что в ходе следствия по месту жительства иностранца также были обнаружены револьвер и патроны к нему, они направлены на экспертизу. Женьшень растет в основном на юге Дальнего Востока. Его численность в дикой природе не превышает 100 тысяч растений, а ареал сокращается. Женьшень популярен в медицине Китая, Южной Кореи и Японии. Корни женьшеня дикорастущего (Panax Ginseng) занесены в Красную книгу России и Красную книгу Приморского края, это стратегически важный ресурс.

https://ria.ru/20240627/eksport-1955960566.html

https://ria.ru/20240916/konyukhov-1972941218.html

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происшествия, китай, приморский край, россия, ситес, gps