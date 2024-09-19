В Крыму назвали план "победы" Зеленского пустым звуком
Константинов назвал заявление Зеленского о плане "победы" Украины пустым звуком
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пустым звуком заявление Владимира Зеленского о так называемом плане "победы" Украины.
Зеленский ранее в своём Telegram-канале заявил, что уже полностью подготовлен план "победы" Украины, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. В августе Зеленский заявлял, что план, помимо прочего, содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
"Любое противостояние заканчивается переговорами. Мой прогноз — шанс на мирные переговоры, подписание мира не по формуле Зеленского — будут. То, что он заявляет о принуждении России к переговорам — полный бред. Это его надо принуждать, а не нас. Что же касается разговоров о мире Зеленского — это пустой звук. Для него войны никогда не было и нет, он живёт в другом измерении. Но всё решат, как обычно, за него и без него", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, спонсоры киевского режима продолжают носиться с идеей нанесения России стратегического поражения.
"Пока мы не нанесём ощутимого поражения этой публике, они не оставят своей бредовой идеи", - подчеркнул Константинов.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.