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Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией - РИА Новости, 19.09.2024
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15:24 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/zardari-1973661865.html
Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией
Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией - РИА Новости, 19.09.2024
Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией
Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией, заявил президент страны Асиф Али Зардари на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:24
2024-09-19T15:24
россия
пакистан
алексей оверчук
в мире
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ИСЛАМАБАД, 19 сен - РИА Новости. Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией, заявил президент страны Асиф Али Зардари на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. "Мы и Россия соседи (по региону). Поэтому нам многое надо обсудить. Но так много (внешних) сил, которые действуют (в регионе) издалека. Давайте, прежде всего, разговаривать с соседями. Давайте отдавать хорошим соседям приоритет", - призвал пакистанский президент Оверчука. Он также посетовал, что торговля России и Пакистана слишком мала. Ранее Оверчук сообщил, что по итогам 2023 года товарооборот двух стран составил 1,1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240919/pakistan-1973607037.html
https://ria.ru/20240826/pakistan-1968425230.html
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россия, пакистан, алексей оверчук, в мире
Россия, Пакистан, Алексей Оверчук, В мире
Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией

Президент Зардари: Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари
Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 19 сен - РИА Новости. Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией, заявил президент страны Асиф Али Зардари на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.
"Мы и Россия соседи (по региону). Поэтому нам многое надо обсудить. Но так много (внешних) сил, которые действуют (в регионе) издалека. Давайте, прежде всего, разговаривать с соседями. Давайте отдавать хорошим соседям приоритет", - призвал пакистанский президент Оверчука.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Пакистан стремится развивать экономические отношения с Россией
Вчера, 12:47
Он также посетовал, что торговля России и Пакистана слишком мала.
Ранее Оверчук сообщил, что по итогам 2023 года товарооборот двух стран составил 1,1 миллиарда долларов.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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