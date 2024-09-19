https://ria.ru/20240919/zardari-1973661865.html

Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией

Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией - РИА Новости, 19.09.2024

Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией

Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией, заявил президент страны Асиф Али Зардари на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:24

2024-09-19T15:24

2024-09-19T15:24

россия

пакистан

алексей оверчук

в мире

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ИСЛАМАБАД, 19 сен - РИА Новости. Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией, заявил президент страны Асиф Али Зардари на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. "Мы и Россия соседи (по региону). Поэтому нам многое надо обсудить. Но так много (внешних) сил, которые действуют (в регионе) издалека. Давайте, прежде всего, разговаривать с соседями. Давайте отдавать хорошим соседям приоритет", - призвал пакистанский президент Оверчука. Он также посетовал, что торговля России и Пакистана слишком мала. Ранее Оверчук сообщил, что по итогам 2023 года товарооборот двух стран составил 1,1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240919/pakistan-1973607037.html

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россия

пакистан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, пакистан, алексей оверчук, в мире