https://ria.ru/20240919/zardari-1973661865.html
Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией
Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией - РИА Новости, 19.09.2024
Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией
Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией, заявил президент страны Асиф Али Зардари на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:24
2024-09-19T15:24
2024-09-19T15:24
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пакистан
алексей оверчук
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ИСЛАМАБАД, 19 сен - РИА Новости. Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией, заявил президент страны Асиф Али Зардари на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. "Мы и Россия соседи (по региону). Поэтому нам многое надо обсудить. Но так много (внешних) сил, которые действуют (в регионе) издалека. Давайте, прежде всего, разговаривать с соседями. Давайте отдавать хорошим соседям приоритет", - призвал пакистанский президент Оверчука. Он также посетовал, что торговля России и Пакистана слишком мала. Ранее Оверчук сообщил, что по итогам 2023 года товарооборот двух стран составил 1,1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240919/pakistan-1973607037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пакистан, алексей оверчук, в мире
Россия, Пакистан, Алексей Оверчук, В мире
Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией
Президент Зардари: Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией
ИСЛАМАБАД, 19 сен - РИА Новости. Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией, заявил президент страны Асиф Али Зардари на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.
"Мы и Россия соседи (по региону). Поэтому нам многое надо обсудить. Но так много (внешних) сил, которые действуют (в регионе) издалека. Давайте, прежде всего, разговаривать с соседями. Давайте отдавать хорошим соседям приоритет", - призвал пакистанский президент Оверчука.
Он также посетовал, что торговля России и Пакистана слишком мала.
Ранее Оверчук сообщил, что по итогам 2023 года товарооборот двух стран составил 1,1 миллиарда долларов.