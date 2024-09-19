https://ria.ru/20240919/zamorozki-1973543627.html

Москвичам назвали дату первых осенних заморозков

Москвичам назвали дату первых осенних заморозков - РИА Новости, 19.09.2024

Москвичам назвали дату первых осенних заморозков

Воскресенье и понедельник станут самыми холодными днями сентября в Москве и Подмосковье, в ночь на 23 сентября прогнозируются первые осенние заморозки, сообщил... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T03:32

2024-09-19T03:32

2024-09-19T03:32

москва

московская область (подмосковье)

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Воскресенье и понедельник станут самыми холодными днями сентября в Москве и Подмосковье, в ночь на 23 сентября прогнозируются первые осенние заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, в воскресенье в центре европейской России прогнозируется значительное понижение температуры - до плюс 2-7 градусов ночью и плюс 11-16 днем. "В понедельник тоже температура будет ниже нормы на 2 градуса, и уже прогнозируется в Москве и области от 1 градуса ниже ноля, минус 1 – плюс 4 градуса, а дневные температуры в Москве будут 12-14 градусов, по области – 10-15 градусов", - сказал Вильфанд. Воскресенье и понедельник в Центральной России станут самыми холодными днями сентября, с 24 сентября температура начнет повышаться, заключил он.

https://ria.ru/20240919/pogoda-1973542867.html

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московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество