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Москвичам назвали дату первых осенних заморозков
Москвичам назвали дату первых осенних заморозков - РИА Новости, 19.09.2024
Москвичам назвали дату первых осенних заморозков
Воскресенье и понедельник станут самыми холодными днями сентября в Москве и Подмосковье, в ночь на 23 сентября прогнозируются первые осенние заморозки, сообщил... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:32
2024-09-19T03:32
2024-09-19T03:32
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Воскресенье и понедельник станут самыми холодными днями сентября в Москве и Подмосковье, в ночь на 23 сентября прогнозируются первые осенние заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, в воскресенье в центре европейской России прогнозируется значительное понижение температуры - до плюс 2-7 градусов ночью и плюс 11-16 днем. "В понедельник тоже температура будет ниже нормы на 2 градуса, и уже прогнозируется в Москве и области от 1 градуса ниже ноля, минус 1 – плюс 4 градуса, а дневные температуры в Москве будут 12-14 градусов, по области – 10-15 градусов", - сказал Вильфанд. Воскресенье и понедельник в Центральной России станут самыми холодными днями сентября, с 24 сентября температура начнет повышаться, заключил он.
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москва, московская область (подмосковье), россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Москвичам назвали дату первых осенних заморозков
Вильфанд: первые заморозки в московском регионе ожидаются в ночь на 23 сентября
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Воскресенье и понедельник станут самыми холодными днями сентября в Москве и Подмосковье, в ночь на 23 сентября прогнозируются первые осенние заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в воскресенье в центре европейской России прогнозируется значительное понижение температуры - до плюс 2-7 градусов ночью и плюс 11-16 днем.
"В понедельник тоже температура будет ниже нормы на 2 градуса, и уже прогнозируется в Москве и области от 1 градуса ниже ноля, минус 1 – плюс 4 градуса, а дневные температуры в Москве будут 12-14 градусов, по области – 10-15 градусов", - сказал Вильфанд.
Воскресенье и понедельник в Центральной России станут самыми холодными днями сентября, с 24 сентября температура начнет повышаться, заключил он.