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Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота
Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота - РИА Новости, 19.09.2024
Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления властей Армении о том, что в России якобы готовили группу для вооруженного... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:55
2024-09-19T19:55
2024-09-19T20:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления властей Армении о том, что в России якобы готовили группу для вооруженного захвата власти в республике. "Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?" - сказала она, отвечая на вопрос журналиста на полях Евразийского женского форума. Накануне следственный комитет Армении заявил, что в республике обезврежена группа, которая якобы вербовала участников и организовала их подготовку в России с целью захвата власти в Ереване. При этом не указывается, кто в РФ, по мнению Еревана, занимался такой подготовкой, а конкретных доказательств предъявлено не было. Утверждается, что граждане Армении и бывшие жители Карабаха якобы были завербованы за ежемесячную оплату в 220 тысяч рублей. В ведомстве утверждают, что завербованные отдельными группами выехали в Ростов-на-Дону, "где сообщники в России доставили их в другое место", проверили с помощью полиграфа их связь с правоохранительными органами Армении, после чего якобы провели с ними боевую подготовку.
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в мире, россия, армения, ереван, мария захарова, евразийский женский форум
В мире, Россия, Армения, Ереван, Мария Захарова, Евразийский женский форум
Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота
Захарова пошутила о заявлениях Еревана о якобы участии РФ в попытке переворота