https://ria.ru/20240919/zaem-1973605232.html

Более 7,5 млрд рублей заемных средств привлек бизнес Вологодской области

Более 7,5 млрд рублей заемных средств привлек бизнес Вологодской области - РИА Новости, 19.09.2024

Более 7,5 млрд рублей заемных средств привлек бизнес Вологодской области

Более 7,5 миллиарда рублей заемных средств смог привлечь бизнес Вологодской области благодаря Центру гарантийного обеспечения МСП, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:34

2024-09-19T12:34

2024-09-19T12:34

вологодская область

георгий филимонов

бизнес

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 7,5 миллиарда рублей заемных средств смог привлечь бизнес Вологодской области благодаря Центру гарантийного обеспечения МСП, сообщает пресс-служба избранного губернатора региона Георгия Филимонова. "Более 10 лет центр помогает бизнесу осуществлять самые амбициозные проекты. За все это время предпринимателям были предоставлены поручительства на сумму более 3,4 миллиарда рублей. Благодаря этому бизнес Вологодской области смог привлечь в свои проекты свыше 7,5 миллиарда рублей заемных средств", – говорится в сообщении. Максимальная сумма поддержки, которую Центр гарантийного обеспечения оказывает в рамках одной финансовой сделки, составляет 25 миллионов рублей. На эту сумму предприниматель может получить кредит, но не более 70% от суммы заемных средств. Узнать условия и порядок предоставления поручительства можно на официальном сайте центра. Гарантийная поддержка регионального бизнеса реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240828/strategiya-2030-1968903531.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)