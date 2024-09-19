Рейтинг@Mail.ru
Более 7,5 млрд рублей заемных средств привлек бизнес Вологодской области - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
12:34 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/zaem-1973605232.html
Более 7,5 млрд рублей заемных средств привлек бизнес Вологодской области
Более 7,5 млрд рублей заемных средств привлек бизнес Вологодской области - РИА Новости, 19.09.2024
Более 7,5 млрд рублей заемных средств привлек бизнес Вологодской области
Более 7,5 миллиарда рублей заемных средств смог привлечь бизнес Вологодской области благодаря Центру гарантийного обеспечения МСП, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:34
2024-09-19T12:34
вологодская область
георгий филимонов
бизнес
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 7,5 миллиарда рублей заемных средств смог привлечь бизнес Вологодской области благодаря Центру гарантийного обеспечения МСП, сообщает пресс-служба избранного губернатора региона Георгия Филимонова. "Более 10 лет центр помогает бизнесу осуществлять самые амбициозные проекты. За все это время предпринимателям были предоставлены поручительства на сумму более 3,4 миллиарда рублей. Благодаря этому бизнес Вологодской области смог привлечь в свои проекты свыше 7,5 миллиарда рублей заемных средств", – говорится в сообщении. Максимальная сумма поддержки, которую Центр гарантийного обеспечения оказывает в рамках одной финансовой сделки, составляет 25 миллионов рублей. На эту сумму предприниматель может получить кредит, но не более 70% от суммы заемных средств. Узнать условия и порядок предоставления поручительства можно на официальном сайте центра. Гарантийная поддержка регионального бизнеса реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240828/strategiya-2030-1968903531.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
георгий филимонов, бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Вологодская область, Георгий Филимонов, Бизнес, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Более 7,5 млрд рублей заемных средств привлек бизнес Вологодской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 7,5 миллиарда рублей заемных средств смог привлечь бизнес Вологодской области благодаря Центру гарантийного обеспечения МСП, сообщает пресс-служба избранного губернатора региона Георгия Филимонова.
"Более 10 лет центр помогает бизнесу осуществлять самые амбициозные проекты. За все это время предпринимателям были предоставлены поручительства на сумму более 3,4 миллиарда рублей. Благодаря этому бизнес Вологодской области смог привлечь в свои проекты свыше 7,5 миллиарда рублей заемных средств", – говорится в сообщении.
Максимальная сумма поддержки, которую Центр гарантийного обеспечения оказывает в рамках одной финансовой сделки, составляет 25 миллионов рублей. На эту сумму предприниматель может получить кредит, но не более 70% от суммы заемных средств.
Узнать условия и порядок предоставления поручительства можно на официальном сайте центра.
Гарантийная поддержка регионального бизнеса реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Филимонов поблагодарил вологжан, участвовавших в создании Стратегии-2030
28 августа, 10:12
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновБизнесМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала