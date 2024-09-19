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В Приморье задержали студента за оправдание украинских террористов - РИА Новости, 19.09.2024
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02:33 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/zaderzhanie-1973540636.html
В Приморье задержали студента за оправдание украинских террористов
В Приморье задержали студента за оправдание украинских террористов - РИА Новости, 19.09.2024
В Приморье задержали студента за оправдание украинских террористов
Следователи в Приморье задержали студента одного из местных вузов по подозрению в публичном оправдании деятельности украинской террористической организации,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T02:33
2024-09-19T02:33
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Следователи в Приморье задержали студента одного из местных вузов по подозрению в публичном оправдании деятельности украинской террористической организации, решается вопрос о заключении его под стражу, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следователем СК России по Приморскому краю 19-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 29 сентября 2023 года обвиняемый разместил в одном из мессенджеров публичные высказывания, оправдывающие деятельность признанного террористическим и запрещенного на территории РФ украинского военизированного объединения. Молодой человек задержан, решается вопрос о заключении его под стражу, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Приморье задержали студента за оправдание украинских террористов

В Приморье задержан студент за одобрение украинской террористической организации

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / ФСБ России
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Следователи в Приморье задержали студента одного из местных вузов по подозрению в публичном оправдании деятельности украинской террористической организации, решается вопрос о заключении его под стражу, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
«
"Следователем СК России по Приморскому краю 19-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 29 сентября 2023 года обвиняемый разместил в одном из мессенджеров публичные высказывания, оправдывающие деятельность признанного террористическим и запрещенного на территории РФ украинского военизированного объединения.
Молодой человек задержан, решается вопрос о заключении его под стражу, заключили в ведомстве.
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