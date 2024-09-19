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Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве - РИА Новости, 19.09.2024
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14:16 19.09.2024 (обновлено: 14:17 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/zabolevaemost-1973641509.html
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве - РИА Новости, 19.09.2024
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве
Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону, небольшой рост заболеваемости находится в пределах нормы, сообщила журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:16
2024-09-19T14:17
общество
москва
анастасия ракова
медицина
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону, небольшой рост заболеваемости находится в пределах нормы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Эпидемиологическая ситуация в столице полностью соответствует сезону", - отметила Ракова. Она добавила, что в столице наблюдается небольшой ожидаемый рост заболеваемости, который находится в пределах нормы.
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общество, москва, анастасия ракова , медицина
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Медицина
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве

Ракова: рост заболеваемости в Москве находится в пределах сезонной нормы

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону, небольшой рост заболеваемости находится в пределах нормы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Эпидемиологическая ситуация в столице полностью соответствует сезону", - отметила Ракова.
Она добавила, что в столице наблюдается небольшой ожидаемый рост заболеваемости, который находится в пределах нормы.
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ОбществоМоскваАнастасия РаковаМедицина
 
 
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