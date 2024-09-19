https://ria.ru/20240919/zabolevaemost-1973641509.html
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве - РИА Новости, 19.09.2024
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве
Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону, небольшой рост заболеваемости находится в пределах нормы, сообщила журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:16
2024-09-19T14:16
2024-09-19T14:17
общество
москва
анастасия ракова
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305516_0:33:3077:1764_1920x0_80_0_0_d16b8435233ce878cc560cfc4c89a84a.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону, небольшой рост заболеваемости находится в пределах нормы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Эпидемиологическая ситуация в столице полностью соответствует сезону", - отметила Ракова. Она добавила, что в столице наблюдается небольшой ожидаемый рост заболеваемости, который находится в пределах нормы.
https://ria.ru/20230210/gripp-1850994296.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305516_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c70a3586d9378dd9882ad236ee65bbac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова , медицина
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Медицина
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве
Ракова: рост заболеваемости в Москве находится в пределах сезонной нормы