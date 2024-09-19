https://ria.ru/20240919/zabolevaemost-1973641509.html

Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве

Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве - РИА Новости, 19.09.2024

Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве

Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону, небольшой рост заболеваемости находится в пределах нормы, сообщила журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:16

2024-09-19T14:16

2024-09-19T14:17

общество

москва

анастасия ракова

медицина

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону, небольшой рост заболеваемости находится в пределах нормы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Эпидемиологическая ситуация в столице полностью соответствует сезону", - отметила Ракова. Она добавила, что в столице наблюдается небольшой ожидаемый рост заболеваемости, который находится в пределах нормы.

https://ria.ru/20230210/gripp-1850994296.html

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общество, москва, анастасия ракова , медицина