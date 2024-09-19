https://ria.ru/20240919/yuzhnaya_koreya-1973552469.html

Глава Южной Кореи объяснил, что для страны означают связи России и КНДР

Глава Южной Кореи объяснил, что для страны означают связи России и КНДР - РИА Новости, 19.09.2024

Глава Южной Кореи объяснил, что для страны означают связи России и КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что сотрудничество РФ и КНДР на различных направлениях создало потребность в кооперации между Южной Кореей и странами... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T07:31

2024-09-19T07:31

2024-09-19T07:31

юн сок ель

владимир путин

россия

южная корея

пхеньян

евросоюз

оон

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что сотрудничество РФ и КНДР на различных направлениях создало потребность в кооперации между Южной Кореей и странами ЕС. "Военное и экономическое сотрудничество (РФ и КНДР – ред.)… подчеркнуло необходимость усиления сотрудничества (Южной Кореи - ред.) с такими странами Европы, как Чехия", - заявил Юн Сок Ёль агентству Рейтер. Как пишет агентство, Юн Сок Ёль добавил, что вместе с властями Чехии он рассмотрит возможные "совместные ответы" на программу разработки ракет КНДР и якобы усиливающееся военное сотрудничество КНДР с РФ. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. В Кремле заявляли, что военно-техническое сотрудничество - это "чувствительная область", но Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех областях". Речь может идти как про военное взаимодействие, так и обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности, однако эти вопросы "не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования", подчеркивали в Кремле. В РФ ранее заявили, что донесли до южнокорейской стороны, что в рамках своего сотрудничества с КНДР Москва действует как ответственный член международного сообщества и намерена и далее развивать отношения с КНДР по всем направлениям в интересах обеих стран и регионального мира и безопасности. При этом РФ придает значение ситуации на Корейском полуострове и видит необходимость различными мерами способствовать деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20240906/kndr-1970954344.html

https://ria.ru/20240906/otnosheniya-1970951268.html

https://ria.ru/20240722/kndr-1961267159.html

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южная корея

пхеньян

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юн сок ель, владимир путин, россия, южная корея, пхеньян, евросоюз, оон