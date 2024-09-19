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Глава Южной Кореи объяснил, что для страны означают связи России и КНДР - РИА Новости, 19.09.2024
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07:31 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/yuzhnaya_koreya-1973552469.html
Глава Южной Кореи объяснил, что для страны означают связи России и КНДР
Глава Южной Кореи объяснил, что для страны означают связи России и КНДР - РИА Новости, 19.09.2024
Глава Южной Кореи объяснил, что для страны означают связи России и КНДР
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что сотрудничество РФ и КНДР на различных направлениях создало потребность в кооперации между Южной Кореей и странами... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:31
2024-09-19T07:31
юн сок ель
владимир путин
россия
южная корея
пхеньян
евросоюз
оон
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что сотрудничество РФ и КНДР на различных направлениях создало потребность в кооперации между Южной Кореей и странами ЕС. "Военное и экономическое сотрудничество (РФ и КНДР – ред.)… подчеркнуло необходимость усиления сотрудничества (Южной Кореи - ред.) с такими странами Европы, как Чехия", - заявил Юн Сок Ёль агентству Рейтер. Как пишет агентство, Юн Сок Ёль добавил, что вместе с властями Чехии он рассмотрит возможные "совместные ответы" на программу разработки ракет КНДР и якобы усиливающееся военное сотрудничество КНДР с РФ. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. В Кремле заявляли, что военно-техническое сотрудничество - это "чувствительная область", но Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех областях". Речь может идти как про военное взаимодействие, так и обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности, однако эти вопросы "не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования", подчеркивали в Кремле. В РФ ранее заявили, что донесли до южнокорейской стороны, что в рамках своего сотрудничества с КНДР Москва действует как ответственный член международного сообщества и намерена и далее развивать отношения с КНДР по всем направлениям в интересах обеих стран и регионального мира и безопасности. При этом РФ придает значение ситуации на Корейском полуострове и видит необходимость различными мерами способствовать деэскалации напряженности.
https://ria.ru/20240906/kndr-1970954344.html
https://ria.ru/20240906/otnosheniya-1970951268.html
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юн сок ель, владимир путин, россия, южная корея, пхеньян, евросоюз, оон
Юн Сок Ель, Владимир Путин, Россия, Южная Корея, Пхеньян, Евросоюз, ООН
Глава Южной Кореи объяснил, что для страны означают связи России и КНДР

Президент Южной Кореи: связи Москвы и КНДР толкают Сеул на кооперацию с ЕС

© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что сотрудничество РФ и КНДР на различных направлениях создало потребность в кооперации между Южной Кореей и странами ЕС.
«
"Военное и экономическое сотрудничество (РФ и КНДР – ред.)… подчеркнуло необходимость усиления сотрудничества (Южной Кореи - ред.) с такими странами Европы, как Чехия", - заявил Юн Сок Ёль агентству Рейтер.
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Как пишет агентство, Юн Сок Ёль добавил, что вместе с властями Чехии он рассмотрит возможные "совместные ответы" на программу разработки ракет КНДР и якобы усиливающееся военное сотрудничество КНДР с РФ.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Как заявляли в РФ, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран.
Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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В Кремле заявляли, что военно-техническое сотрудничество - это "чувствительная область", но Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех областях". Речь может идти как про военное взаимодействие, так и обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности, однако эти вопросы "не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования", подчеркивали в Кремле.
В РФ ранее заявили, что донесли до южнокорейской стороны, что в рамках своего сотрудничества с КНДР Москва действует как ответственный член международного сообщества и намерена и далее развивать отношения с КНДР по всем направлениям в интересах обеих стран и регионального мира и безопасности. При этом РФ придает значение ситуации на Корейском полуострове и видит необходимость различными мерами способствовать деэскалации напряженности.
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