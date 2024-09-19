https://ria.ru/20240919/yamal-1973560171.html

Глава Ямала рассказал о разработке месторождений трудноизвлекаемых запасов

Глава Ямала рассказал о разработке месторождений трудноизвлекаемых запасов - РИА Новости, 19.09.2024

Глава Ямала рассказал о разработке месторождений трудноизвлекаемых запасов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о разработке трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) действующих месторождений округа в рамках... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:21

2024-09-19T09:21

2024-09-19T09:21

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

антон алиханов

сергей цивилев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о разработке трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) действующих месторождений округа в рамках стратегической сессии Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF), так, создание условий для добычи таких запасов должно стать задачей на ближайшее время, сообщает правительство Ямала. Губернатор Ямала в среду в составе делегации почетных гостей форума – министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, министра энергетики РФ Сергея Цивилева, губернатора Тюменской области Александра Моора, губернатора ХМАО Руслана Кухарука и министра энергетики Белоруссии Алексея Кушнаренко – посетил выставку TNF EXPO, а также выступил спикером на главной пленарной сессии промышленно-энергетического форума. "У нас еще очень много ресурсов под нашими ногами, это сложные запасы, которые мы пока не можем извлечь из-за технологических, налоговых и регуляторных ограничений. Добыча углеводородов двигается дальше на Север, на новые отдаленные месторождения, при том, что здесь у нас уже создана инфраструктура, построены города, электростанции, аэропорты, железные дороги, работают предприятия с династиями газовиков, нефтяников. Трудноизвлекаемые запасы измеряются в триллионах кубометров газа и создание условий для того, чтобы их добыть, должно быть задачей на ближайшие годы", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Глава Ямала отметил, что во времена становления отрасли производственные показатели были на первом месте, что иногда шло в ущерб природе и местным жителям. Сегодня, по его словам, повестка устойчивого развития территорий является одной из первых забот всех руководителей крупных предприятий ТЭК. Как подчеркнул Артюхов, в ЯНАО есть конкретные результаты совместной с предприятиями ТЭК работы, направленной на сохранение баланса между добычей полезных ископаемых и традиционной культуры. Так, добавил он, в регионе за последние 20 лет численность коренных народов, в том числе тех, кто ведет кочевой образ жизни, выросла на 20%.

https://ria.ru/20240917/yamal-1973190957.html

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов, антон алиханов, сергей цивилев