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Глава Ямала рассказал о разработке месторождений трудноизвлекаемых запасов - РИА Новости, 19.09.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
09:21 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/yamal-1973560171.html
Глава Ямала рассказал о разработке месторождений трудноизвлекаемых запасов
Глава Ямала рассказал о разработке месторождений трудноизвлекаемых запасов - РИА Новости, 19.09.2024
Глава Ямала рассказал о разработке месторождений трудноизвлекаемых запасов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о разработке трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) действующих месторождений округа в рамках... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:21
2024-09-19T09:21
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
антон алиханов
сергей цивилев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о разработке трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) действующих месторождений округа в рамках стратегической сессии Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF), так, создание условий для добычи таких запасов должно стать задачей на ближайшее время, сообщает правительство Ямала. Губернатор Ямала в среду в составе делегации почетных гостей форума – министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, министра энергетики РФ Сергея Цивилева, губернатора Тюменской области Александра Моора, губернатора ХМАО Руслана Кухарука и министра энергетики Белоруссии Алексея Кушнаренко – посетил выставку TNF EXPO, а также выступил спикером на главной пленарной сессии промышленно-энергетического форума. "У нас еще очень много ресурсов под нашими ногами, это сложные запасы, которые мы пока не можем извлечь из-за технологических, налоговых и регуляторных ограничений. Добыча углеводородов двигается дальше на Север, на новые отдаленные месторождения, при том, что здесь у нас уже создана инфраструктура, построены города, электростанции, аэропорты, железные дороги, работают предприятия с династиями газовиков, нефтяников. Трудноизвлекаемые запасы измеряются в триллионах кубометров газа и создание условий для того, чтобы их добыть, должно быть задачей на ближайшие годы", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Глава Ямала отметил, что во времена становления отрасли производственные показатели были на первом месте, что иногда шло в ущерб природе и местным жителям. Сегодня, по его словам, повестка устойчивого развития территорий является одной из первых забот всех руководителей крупных предприятий ТЭК. Как подчеркнул Артюхов, в ЯНАО есть конкретные результаты совместной с предприятиями ТЭК работы, направленной на сохранение баланса между добычей полезных ископаемых и традиционной культуры. Так, добавил он, в регионе за последние 20 лет численность коренных народов, в том числе тех, кто ведет кочевой образ жизни, выросла на 20%.
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ямал, дмитрий артюхов, антон алиханов, сергей цивилев
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Антон Алиханов, Сергей Цивилев

Глава Ямала рассказал о разработке месторождений трудноизвлекаемых запасов

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о разработке трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) действующих месторождений округа в рамках стратегической сессии Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF), так, создание условий для добычи таких запасов должно стать задачей на ближайшее время, сообщает правительство Ямала.
Губернатор Ямала в среду в составе делегации почетных гостей форума – министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, министра энергетики РФ Сергея Цивилева, губернатора Тюменской области Александра Моора, губернатора ХМАО Руслана Кухарука и министра энергетики Белоруссии Алексея Кушнаренко – посетил выставку TNF EXPO, а также выступил спикером на главной пленарной сессии промышленно-энергетического форума.
"У нас еще очень много ресурсов под нашими ногами, это сложные запасы, которые мы пока не можем извлечь из-за технологических, налоговых и регуляторных ограничений. Добыча углеводородов двигается дальше на Север, на новые отдаленные месторождения, при том, что здесь у нас уже создана инфраструктура, построены города, электростанции, аэропорты, железные дороги, работают предприятия с династиями газовиков, нефтяников. Трудноизвлекаемые запасы измеряются в триллионах кубометров газа и создание условий для того, чтобы их добыть, должно быть задачей на ближайшие годы", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Глава Ямала отметил, что во времена становления отрасли производственные показатели были на первом месте, что иногда шло в ущерб природе и местным жителям. Сегодня, по его словам, повестка устойчивого развития территорий является одной из первых забот всех руководителей крупных предприятий ТЭК.
Как подчеркнул Артюхов, в ЯНАО есть конкретные результаты совместной с предприятиями ТЭК работы, направленной на сохранение баланса между добычей полезных ископаемых и традиционной культуры. Так, добавил он, в регионе за последние 20 лет численность коренных народов, в том числе тех, кто ведет кочевой образ жизни, выросла на 20%.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховАнтон АлихановСергей Цивилев
 
 
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