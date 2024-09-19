Wildberries возьмет на себя расходы, связанные с похоронами охранников
Wildberries возьмет на себя расходы, связанные с похоронами погибших охранников
© РИА Новости / Антон Вылекжанин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у офиса Wildberries в Москве
Автомобиль скорой медицинской помощи у офиса Wildberries в Москве
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Объединенная компания Wildberries и Russ возьмет на себя расходы, связанные связанные с транспортировкой тел и похоронами охранников, погибших в перестрелке в офисе в БЦ "Романов Двор", сообщили в пресс-службе компании.
В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.
"В компании объявлен день траура по погибшим сотрудникам охраны нашего офиса в БЦ "Романов Двор". Мы находимся на связи с их семьями. Также принято решение оказать родным материальную помощь и взять на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами. Все наши мысли сейчас с их родными", - сказано в сообщении.
Отмечается, что раненные сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов остаются в больницах. Компания также пообещала оказать им необходимую поддержку. Другие сотрудники Wildberries работают штатно в других офисах компании или из дома.
"Наша компания оказывает полное содействие следователям в рамках расследования вчерашнего нападения на офисы компании. Мы категорически осуждаем попытки адвокатов Владислава Бакальчука выставить нападавших жертвами, считаем это верхом цинизма", - добавили в пресс-службе.
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