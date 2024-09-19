https://ria.ru/20240919/vzryvy-1973731098.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 19.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:47

2024-09-19T22:47

2024-09-19T22:47

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины