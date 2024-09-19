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В Калужской области увеличили единовременную выплату участникам СВО - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/vyplata-1973650164.html
В Калужской области увеличили единовременную выплату участникам СВО
В Калужской области увеличили единовременную выплату участникам СВО - РИА Новости, 19.09.2024
В Калужской области увеличили единовременную выплату участникам СВО
Размер единовременной выплаты в Калужской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне специальной военной операции (СВО), увеличили до 600... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:51
2024-09-19T14:51
специальная военная операция на украине
калужская область
россия
владислав шапша
владимир путин
безопасность
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ТУЛА, 19 сен – РИА Новости. Размер единовременной выплаты в Калужской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне специальной военной операции (СВО), увеличили до 600 тысяч рублей, написал губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня приняли закон об увеличении единовременной региональной выплаты, она теперь будет составлять 600 тысяч рублей. Также администрации районов области на своем уровне сейчас принимают решения о местных выплатах в размере 100 000 рублей", - говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма с учетом региональных и местных выплат в Калужской области составит 1 миллион 100 тысяч рублей.
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калужская область, россия, владислав шапша, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Владимир Путин, Безопасность
В Калужской области увеличили единовременную выплату участникам СВО

В Калужской области увеличили выплату участникам СВО до 600 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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ТУЛА, 19 сен – РИА Новости. Размер единовременной выплаты в Калужской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне специальной военной операции (СВО), увеличили до 600 тысяч рублей, написал губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
"Сегодня приняли закон об увеличении единовременной региональной выплаты, она теперь будет составлять 600 тысяч рублей. Также администрации районов области на своем уровне сейчас принимают решения о местных выплатах в размере 100 000 рублей", - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма с учетом региональных и местных выплат в Калужской области составит 1 миллион 100 тысяч рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьРоссияВладислав ШапшаВладимир ПутинБезопасность
 
 
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