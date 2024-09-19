https://ria.ru/20240919/vsu-1973706637.html

Дроны ВСУ повредили соцобъект и автомобиль в Белгородской области

Дроны ВСУ повредили соцобъект и автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 19.09.2024

Дроны ВСУ повредили соцобъект и автомобиль в Белгородской области

Социальный объект и легковой автомобиль повреждены в двух селах в Валуйском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак украинских... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:27

2024-09-19T18:27

2024-09-19T18:27

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Социальный объект и легковой автомобиль повреждены в двух селах в Валуйском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Два села атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Казинка Валуйского городского округа вследствие атаки дрона-камикадзе повреждён фасад социального объекта", - написал Гладков. По данным главы области, в селе Муром Шебекинского округа три беспилотника нанесли удар по припаркованному легковому автомобилю - машина получила повреждения.

https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия