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Дроны ВСУ повредили соцобъект и автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/vsu-1973706637.html
Дроны ВСУ повредили соцобъект и автомобиль в Белгородской области
Дроны ВСУ повредили соцобъект и автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 19.09.2024
Дроны ВСУ повредили соцобъект и автомобиль в Белгородской области
Социальный объект и легковой автомобиль повреждены в двух селах в Валуйском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак украинских... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:27
2024-09-19T18:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Социальный объект и легковой автомобиль повреждены в двух селах в Валуйском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Два села атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Казинка Валуйского городского округа вследствие атаки дрона-камикадзе повреждён фасад социального объекта", - написал Гладков. По данным главы области, в селе Муром Шебекинского округа три беспилотника нанесли удар по припаркованному легковому автомобилю - машина получила повреждения.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ повредили соцобъект и автомобиль в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали дронами два белгородских села, повредив соцобъект и авто

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Социальный объект и легковой автомобиль повреждены в двух селах в Валуйском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Два села атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Казинка Валуйского городского округа вследствие атаки дрона-камикадзе повреждён фасад социального объекта", - написал Гладков.
По данным главы области, в селе Муром Шебекинского округа три беспилотника нанесли удар по припаркованному легковому автомобилю - машина получила повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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