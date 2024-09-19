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Генштаб ВСУ не ждет возращения военнообязанных на родину, заявили в Раде - РИА Новости, 19.09.2024
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15:10 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/vsu-1973654070.html
Генштаб ВСУ не ждет возращения военнообязанных на родину, заявили в Раде
Генштаб ВСУ не ждет возращения военнообязанных на родину, заявили в Раде - РИА Новости, 19.09.2024
Генштаб ВСУ не ждет возращения военнообязанных на родину, заявили в Раде
Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявил, что в генштабе ВСУ не рассчитывают на возращение военнообязанных граждан на Украину - по его словам, оставшиеся РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:10
2024-09-19T15:10
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявил, что в генштабе ВСУ не рассчитывают на возращение военнообязанных граждан на Украину - по его словам, оставшиеся за ее пределами будут стараться всячески избежать мобилизации. "Буду откровенен: я общался с представителями генерального штаба (ВСУ), и они не очень рассчитывают на людей (кто уехал с Украины и сейчас находится за границей - ред.). Не верят в то, что их удастся привлечь в Вооруженные силы, даже если будет принято какое-либо политическое решение. Я думаю, что сегодня это больше разговоры, чем реальная перспектива", - приводит слова Рахманина издание "Украинская правда". Он подчеркнул, что уехавшие с Украины военнообязанные граждане найдут возможность уклониться от призыва - они просто не вернутся в страну. Депутат Верховной рады Николай Княжицкий 13 сентября сообщал, что сотни тысяч выехавших из страны граждан Украины подали заявления о выходе из украинского гражданства. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, которые обновили свои военно-учетные данные. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240918/vsu-1973406105.html
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973604913.html
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973199184.html
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5
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Генштаб ВСУ не ждет возращения военнообязанных на родину, заявили в Раде

Депутат Рады Рахманин: ВСУ не рассчитывают на возращение военнообязанных граждан

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявил, что в генштабе ВСУ не рассчитывают на возращение военнообязанных граждан на Украину - по его словам, оставшиеся за ее пределами будут стараться всячески избежать мобилизации.
"Буду откровенен: я общался с представителями генерального штаба (ВСУ), и они не очень рассчитывают на людей (кто уехал с Украины и сейчас находится за границей - ред.). Не верят в то, что их удастся привлечь в Вооруженные силы, даже если будет принято какое-либо политическое решение. Я думаю, что сегодня это больше разговоры, чем реальная перспектива", - приводит слова Рахманина издание "Украинская правда".
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Он подчеркнул, что уехавшие с Украины военнообязанные граждане найдут возможность уклониться от призыва - они просто не вернутся в страну.
Депутат Верховной рады Николай Княжицкий 13 сентября сообщал, что сотни тысяч выехавших из страны граждан Украины подали заявления о выходе из украинского гражданства.
МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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