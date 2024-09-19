https://ria.ru/20240919/vsu-1973654070.html

Генштаб ВСУ не ждет возращения военнообязанных на родину, заявили в Раде

Генштаб ВСУ не ждет возращения военнообязанных на родину, заявили в Раде - РИА Новости, 19.09.2024

Генштаб ВСУ не ждет возращения военнообязанных на родину, заявили в Раде

Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявил, что в генштабе ВСУ не рассчитывают на возращение военнообязанных граждан на Украину - по его словам, оставшиеся РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:10

2024-09-19T15:10

2024-09-19T15:10

в мире

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявил, что в генштабе ВСУ не рассчитывают на возращение военнообязанных граждан на Украину - по его словам, оставшиеся за ее пределами будут стараться всячески избежать мобилизации. "Буду откровенен: я общался с представителями генерального штаба (ВСУ), и они не очень рассчитывают на людей (кто уехал с Украины и сейчас находится за границей - ред.). Не верят в то, что их удастся привлечь в Вооруженные силы, даже если будет принято какое-либо политическое решение. Я думаю, что сегодня это больше разговоры, чем реальная перспектива", - приводит слова Рахманина издание "Украинская правда". Он подчеркнул, что уехавшие с Украины военнообязанные граждане найдут возможность уклониться от призыва - они просто не вернутся в страну. Депутат Верховной рады Николай Княжицкий 13 сентября сообщал, что сотни тысяч выехавших из страны граждан Украины подали заявления о выходе из украинского гражданства. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, которые обновили свои военно-учетные данные. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240918/vsu-1973406105.html

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973604913.html

https://ria.ru/20240917/ukraina-1973199184.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины