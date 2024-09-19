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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.09.2024
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14:10 19.09.2024 (обновлено: 14:35 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/vsu-1973639578.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:10
2024-09-19T14:35
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
сша
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Уничтожено три понтонных переправы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973639708.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, сша
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 300 человек и 14 единиц техники

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Уничтожено три понтонных переправы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.
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