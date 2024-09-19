https://ria.ru/20240919/vsu-1973639578.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.09.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:10

2024-09-19T14:10

2024-09-19T14:35

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

сша

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Уничтожено три понтонных переправы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240919/minoborony-1973639708.html

россия

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россия, вооруженные силы украины, курская область, сша