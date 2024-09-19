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Володин пообещал мощный ответ России на удары ВСУ вглубь ее территории - РИА Новости, 19.09.2024
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17:17 19.09.2024 (обновлено: 17:40 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/volodin-1973691751.html
Володин пообещал мощный ответ России на удары ВСУ вглубь ее территории
Володин пообещал мощный ответ России на удары ВСУ вглубь ее территории - РИА Новости, 19.09.2024
Володин пообещал мощный ответ России на удары ВСУ вглубь ее территории
Россия даст ответ с применением более мощного оружия на удары западным оружием по территории РФ, заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:17
2024-09-19T17:40
россия
вооруженные силы украины
вячеслав володин
госдума рф
европарламент
в мире
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Россия даст ответ с применением более мощного оружия на удары западным оружием по территории РФ, заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ."Если подобное случится. Россия даст жёсткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счёт. Государственная Дума настаивает на этом, - написал Володин.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240919/frantsija-1973593307.html
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россия, вооруженные силы украины, вячеслав володин, госдума рф, европарламент, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Европарламент, В мире
Володин пообещал мощный ответ России на удары ВСУ вглубь ее территории

Володин: Россия ответит с применением более мощного оружия на дальние удары ВСУ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Россия даст ответ с применением более мощного оружия на удары западным оружием по территории РФ, заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ.
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"Если подобное случится. Россия даст жёсткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счёт. Государственная Дума настаивает на этом, - написал Володин.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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РоссияВооруженные силы УкраиныВячеслав ВолодинГосдума РФЕвропарламентВ мире
 
 
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