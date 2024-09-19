https://ria.ru/20240919/volodin-1973691751.html

Володин пообещал мощный ответ России на удары ВСУ вглубь ее территории

Володин пообещал мощный ответ России на удары ВСУ вглубь ее территории - РИА Новости, 19.09.2024

Володин пообещал мощный ответ России на удары ВСУ вглубь ее территории

Россия даст ответ с применением более мощного оружия на удары западным оружием по территории РФ, заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:17

2024-09-19T17:17

2024-09-19T17:40

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Россия даст ответ с применением более мощного оружия на удары западным оружием по территории РФ, заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ."Если подобное случится. Россия даст жёсткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счёт. Государственная Дума настаивает на этом, - написал Володин.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240919/frantsija-1973593307.html

https://ria.ru/20240917/svo-1973268735.html

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россия, вооруженные силы украины, вячеслав володин, госдума рф, европарламент, в мире