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Volkswagen может сократить до 30 тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
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19:15 19.09.2024 (обновлено: 19:27 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/volkswagen-1973713065.html
Volkswagen может сократить до 30 тысяч сотрудников, пишут СМИ
Volkswagen может сократить до 30 тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Volkswagen может сократить до 30 тысяч сотрудников, пишут СМИ
Сторонники жесткой линии внутри немецкого автоконцерна Volkswagen хотят сократить до 30 тысяч сотрудников в среднесрочной перспективе, сообщило издание... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:15
2024-09-19T19:27
авто
германия
volkswagen group
в мире
экономика
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сторонники жесткой линии внутри немецкого автоконцерна Volkswagen хотят сократить до 30 тысяч сотрудников в среднесрочной перспективе, сообщило издание Manager-Magazin. &quot;Как рассчитывают сторонники жесткой линии в концерне, от нынешней численности сотрудников в Германии примерно в 130 тысяч человек в среднесрочной перспективе должны быть сокращены до 30 тысяч человек&quot;, — говорится в публикации.Также сообщается, что в концерне размышляют о сокращении инвестиций примерно на 20 миллиардов евро в среднесрочной перспективе. Как заявлял глава концерна Оливер Блуме, Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.Как писала газета Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии, уровень безработицы в этом году достиг шести процентов, при этом эксперты считают, что ситуация на рынке труда хуже, чем показывают цифры.Европейская ассоциация автопроизводителей отмечала в своем докладе, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.
https://ria.ru/20240916/protest-1972964744.html
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авто, германия, volkswagen group, в мире, экономика
Авто, Германия, Volkswagen Group, В мире, Экономика
Volkswagen может сократить до 30 тысяч сотрудников, пишут СМИ

Manager-Magazin: в Volkswagen хотят сократить до 30 тысяч сотрудников

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сторонники жесткой линии внутри немецкого автоконцерна Volkswagen хотят сократить до 30 тысяч сотрудников в среднесрочной перспективе, сообщило издание Manager-Magazin.
«

"Как рассчитывают сторонники жесткой линии в концерне, от нынешней численности сотрудников в Германии примерно в 130 тысяч человек в среднесрочной перспективе должны быть сокращены до 30 тысяч человек", — говорится в публикации.

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Также сообщается, что в концерне размышляют о сокращении инвестиций примерно на 20 миллиардов евро в среднесрочной перспективе.
Как заявлял глава концерна Оливер Блуме, Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.
Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.
Как писала газета Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии, уровень безработицы в этом году достиг шести процентов, при этом эксперты считают, что ситуация на рынке труда хуже, чем показывают цифры.
Европейская ассоциация автопроизводителей отмечала в своем докладе, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.
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