https://ria.ru/20240919/volkswagen-1973713065.html

Volkswagen может сократить до 30 тысяч сотрудников, пишут СМИ

Volkswagen может сократить до 30 тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

Volkswagen может сократить до 30 тысяч сотрудников, пишут СМИ

Сторонники жесткой линии внутри немецкого автоконцерна Volkswagen хотят сократить до 30 тысяч сотрудников в среднесрочной перспективе, сообщило издание... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:15

2024-09-19T19:15

2024-09-19T19:27

авто

германия

volkswagen group

в мире

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970349101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3f979861667137e999e9bc590191c85.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сторонники жесткой линии внутри немецкого автоконцерна Volkswagen хотят сократить до 30 тысяч сотрудников в среднесрочной перспективе, сообщило издание Manager-Magazin. "Как рассчитывают сторонники жесткой линии в концерне, от нынешней численности сотрудников в Германии примерно в 130 тысяч человек в среднесрочной перспективе должны быть сокращены до 30 тысяч человек", — говорится в публикации.Также сообщается, что в концерне размышляют о сокращении инвестиций примерно на 20 миллиардов евро в среднесрочной перспективе. Как заявлял глава концерна Оливер Блуме, Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.Как писала газета Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии, уровень безработицы в этом году достиг шести процентов, при этом эксперты считают, что ситуация на рынке труда хуже, чем показывают цифры.Европейская ассоциация автопроизводителей отмечала в своем докладе, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.

https://ria.ru/20240916/protest-1972964744.html

https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, германия, volkswagen group, в мире, экономика