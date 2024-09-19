Volkswagen может сократить до 30 тысяч сотрудников, пишут СМИ
Manager-Magazin: в Volkswagen хотят сократить до 30 тысяч сотрудников
© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сторонники жесткой линии внутри немецкого автоконцерна Volkswagen хотят сократить до 30 тысяч сотрудников в среднесрочной перспективе, сообщило издание Manager-Magazin.
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"Как рассчитывают сторонники жесткой линии в концерне, от нынешней численности сотрудников в Германии примерно в 130 тысяч человек в среднесрочной перспективе должны быть сокращены до 30 тысяч человек", — говорится в публикации.
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Также сообщается, что в концерне размышляют о сокращении инвестиций примерно на 20 миллиардов евро в среднесрочной перспективе.
Как заявлял глава концерна Оливер Блуме, Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.
Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.
Как писала газета Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии, уровень безработицы в этом году достиг шести процентов, при этом эксперты считают, что ситуация на рынке труда хуже, чем показывают цифры.
Европейская ассоциация автопроизводителей отмечала в своем докладе, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.
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