https://ria.ru/20240919/vengrija-1973700907.html

Венгрия попросила разрешение у ЕК не исполнять миграционные правила ЕС

Венгрия попросила разрешение у ЕК не исполнять миграционные правила ЕС - РИА Новости, 19.09.2024

Венгрия попросила разрешение у ЕК не исполнять миграционные правила ЕС

Венгрия, как и Нидерланды, просит Еврокомиссию разрешить ей не исполнять правила Евросоюза по приему мигрантов, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:04

2024-09-19T18:04

2024-09-19T18:04

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БУДАПЕШТ, 19 сен - РИА Новости. Венгрия, как и Нидерланды, просит Еврокомиссию разрешить ей не исполнять правила Евросоюза по приему мигрантов, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. В среду министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер направила Еврокомиссии письмо, в котором сообщила о намерении Гааги отказаться от миграционных правил Евросоюза с целью ужесточения режима предоставления убежища. В ЕК отметили, что правила ЕС по предоставлению убежища и миграции "остаются обязательными для Нидерландов" несмотря на желание Гааги отказаться от них. "Чтобы обуздать нелегальную миграцию, необходимы огромные шаги, поэтому правительство Венгрии, присоединяясь к Нидерландам, будет просить об освобождении от применения правил ЕС о предоставлении убежища и миграции, если это позволит поправка к основному договору", - написал Бока в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, Венгрия "предпримет необходимые юридические и административные шаги", оставаясь при этом "преданным членом Шенгенской зоны". После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240917/ek-1973116360.html

https://ria.ru/20240613/vengriya-1952510625.html

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в мире, венгрия, нидерланды, будапешт, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз, еврокомиссия, facebook