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Венгрия попросила разрешение у ЕК не исполнять миграционные правила ЕС - РИА Новости, 19.09.2024
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18:04 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/vengrija-1973700907.html
Венгрия попросила разрешение у ЕК не исполнять миграционные правила ЕС
Венгрия попросила разрешение у ЕК не исполнять миграционные правила ЕС - РИА Новости, 19.09.2024
Венгрия попросила разрешение у ЕК не исполнять миграционные правила ЕС
Венгрия, как и Нидерланды, просит Еврокомиссию разрешить ей не исполнять правила Евросоюза по приему мигрантов, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:04
2024-09-19T18:04
в мире
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БУДАПЕШТ, 19 сен - РИА Новости. Венгрия, как и Нидерланды, просит Еврокомиссию разрешить ей не исполнять правила Евросоюза по приему мигрантов, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. В среду министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер направила Еврокомиссии письмо, в котором сообщила о намерении Гааги отказаться от миграционных правил Евросоюза с целью ужесточения режима предоставления убежища. В ЕК отметили, что правила ЕС по предоставлению убежища и миграции "остаются обязательными для Нидерландов" несмотря на желание Гааги отказаться от них. "Чтобы обуздать нелегальную миграцию, необходимы огромные шаги, поэтому правительство Венгрии, присоединяясь к Нидерландам, будет просить об освобождении от применения правил ЕС о предоставлении убежища и миграции, если это позволит поправка к основному договору", - написал Бока в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, Венгрия "предпримет необходимые юридические и административные шаги", оставаясь при этом "преданным членом Шенгенской зоны". После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, венгрия, нидерланды, будапешт, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз, еврокомиссия, facebook
В мире, Венгрия, Нидерланды, Будапешт, Виктор Орбан, Джордж Сорос, Евросоюз, Еврокомиссия, Facebook
Венгрия попросила разрешение у ЕК не исполнять миграционные правила ЕС

Бока: Венгрия просит ЕК разрешить ей не исполнять правила ЕС по приему мигрантов

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 сен - РИА Новости. Венгрия, как и Нидерланды, просит Еврокомиссию разрешить ей не исполнять правила Евросоюза по приему мигрантов, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
В среду министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер направила Еврокомиссии письмо, в котором сообщила о намерении Гааги отказаться от миграционных правил Евросоюза с целью ужесточения режима предоставления убежища. В ЕК отметили, что правила ЕС по предоставлению убежища и миграции "остаются обязательными для Нидерландов" несмотря на желание Гааги отказаться от них.
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"Чтобы обуздать нелегальную миграцию, необходимы огромные шаги, поэтому правительство Венгрии, присоединяясь к Нидерландам, будет просить об освобождении от применения правил ЕС о предоставлении убежища и миграции, если это позволит поправка к основному договору", - написал Бока в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, Венгрия "предпримет необходимые юридические и административные шаги", оставаясь при этом "преданным членом Шенгенской зоны".
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
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