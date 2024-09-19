Венгрия попросила разрешение у ЕК не исполнять миграционные правила ЕС
Бока: Венгрия просит ЕК разрешить ей не исполнять правила ЕС по приему мигрантов
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 сен - РИА Новости. Венгрия, как и Нидерланды, просит Еврокомиссию разрешить ей не исполнять правила Евросоюза по приему мигрантов, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
В среду министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер направила Еврокомиссии письмо, в котором сообщила о намерении Гааги отказаться от миграционных правил Евросоюза с целью ужесточения режима предоставления убежища. В ЕК отметили, что правила ЕС по предоставлению убежища и миграции "остаются обязательными для Нидерландов" несмотря на желание Гааги отказаться от них.
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"Чтобы обуздать нелегальную миграцию, необходимы огромные шаги, поэтому правительство Венгрии, присоединяясь к Нидерландам, будет просить об освобождении от применения правил ЕС о предоставлении убежища и миграции, если это позволит поправка к основному договору", - написал Бока в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, Венгрия "предпримет необходимые юридические и административные шаги", оставаясь при этом "преданным членом Шенгенской зоны".
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
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