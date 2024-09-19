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Венесуэла попросила Иран поддержать вступление страны в БРИКС
Венесуэла попросила Иран поддержать вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 19.09.2024
Венесуэла попросила Иран поддержать вступление страны в БРИКС
Министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкес в ходе визита в иранскую столицу объявил на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом об официальном запросе... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:46
2024-09-19T16:46
2024-09-19T16:46
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ТЕГЕРАН, 19 сен – РИА Новости. Министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкес в ходе визита в иранскую столицу объявил на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом об официальном запросе Каракаса к Тегерану, касающемся поддержки иранской стороной вступления Венесуэлы в БРИКС, сообщает пресс-служба президента Ирана. "Рамон Веласкес объявил об официальном запросе его страны о поддержке Исламской Республикой Иран членства Венесуэлы в группе БРИКС", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте иранского президента. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, иран, венесуэла, россия, масуд пезешкиан, брикс
В мире, Иран, Венесуэла, Россия, Масуд Пезешкиан, БРИКС
Венесуэла попросила Иран поддержать вступление страны в БРИКС
Венесуэла попросила у Ирана поддержку на вступление страны в БРИКС