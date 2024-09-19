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"Катастрофический провал". Стало известно, что устроили ВСУ на передовой - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:07 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973689389.html
"Катастрофический провал". Стало известно, что устроили ВСУ на передовой
"Катастрофический провал". Стало известно, что устроили ВСУ на передовой - РИА Новости, 19.09.2024
"Катастрофический провал". Стало известно, что устроили ВСУ на передовой
Украинские войска потерпели крупное поражение, атаковав Курскую область, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:07
2024-09-19T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска потерпели крупное поражение, атаковав Курскую область, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Украина практически мертва как страна, и потом, если вы посмотрите на операцию в Курской области, то это катастрофический провал", — отметил он.По словам полковника, ВСУ потеряли в российском регионе большое количество танков и других вооружений. Макгрегор назвал действия киевского режима политическим театром.Ранее в среду в Минобороны заявили, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 тысяч человек.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html
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в мире, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Катастрофический провал". Стало известно, что устроили ВСУ на передовой

Макгрегор: атака на Курскую область стала катастрофическим провалом для ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска потерпели крупное поражение, атаковав Курскую область, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Украина практически мертва как страна, и потом, если вы посмотрите на операцию в Курской области, то это катастрофический провал", — отметил он.
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По словам полковника, ВСУ потеряли в российском регионе большое количество танков и других вооружений. Макгрегор назвал действия киевского режима политическим театром.
Ранее в среду в Минобороны заявили, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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