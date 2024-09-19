https://ria.ru/20240919/ukraina-1973689389.html

"Катастрофический провал". Стало известно, что устроили ВСУ на передовой

"Катастрофический провал". Стало известно, что устроили ВСУ на передовой - РИА Новости, 19.09.2024

"Катастрофический провал". Стало известно, что устроили ВСУ на передовой

Украинские войска потерпели крупное поражение, атаковав Курскую область, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:07

2024-09-19T17:07

2024-09-19T17:07

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска потерпели крупное поражение, атаковав Курскую область, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Украина практически мертва как страна, и потом, если вы посмотрите на операцию в Курской области, то это катастрофический провал", — отметил он.По словам полковника, ВСУ потеряли в российском регионе большое количество танков и других вооружений. Макгрегор назвал действия киевского режима политическим театром.Ранее в среду в Минобороны заявили, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html

https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973655068.html

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в мире, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны сша