https://ria.ru/20240919/ukraina-1973604913.html

Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады

Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады - РИА Новости, 19.09.2024

Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады

Парламент Украины снял критиковавшую ВСУ депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне и вывел ее из состава комитета, сообщил... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:33

2024-09-19T12:33

2024-09-19T12:33

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Парламент Украины снял критиковавшую ВСУ депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне и вывел ее из состава комитета, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. "Парламент уволил Марьяну Безуглую с позиции заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. Ранее Безуглая написала заявление об отставке с должности зампредседателя указанного комитета и попросила назначить ее членом комитета по внешней политике. Она же ранее заявила, что прежний главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России, а также за провал контрнаступления. Безуглая также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины. Помимо Залужного Безуглая также критиковала и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского. Его она обвиняла в том числе в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте, расшатывании фронта и протекционизме.

https://ria.ru/20240918/vsu-1973406105.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины