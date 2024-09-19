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Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады - РИА Новости, 19.09.2024
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12:33 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973604913.html
Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады
Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады - РИА Новости, 19.09.2024
Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады
Парламент Украины снял критиковавшую ВСУ депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне и вывел ее из состава комитета, сообщил... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:33
2024-09-19T12:33
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Парламент Украины снял критиковавшую ВСУ депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне и вывел ее из состава комитета, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. "Парламент уволил Марьяну Безуглую с позиции заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. Ранее Безуглая написала заявление об отставке с должности зампредседателя указанного комитета и попросила назначить ее членом комитета по внешней политике. Она же ранее заявила, что прежний главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России, а также за провал контрнаступления. Безуглая также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины. Помимо Залужного Безуглая также критиковала и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского. Его она обвиняла в том числе в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте, расшатывании фронта и протекционизме.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады

Рада сняла критиковавшую ВСУ Безуглую с должности замглавы оборонного комитета

© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Парламент Украины снял критиковавшую ВСУ депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне и вывел ее из состава комитета, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
"Парламент уволил Марьяну Безуглую с позиции заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.
Ранее Безуглая написала заявление об отставке с должности зампредседателя указанного комитета и попросила назначить ее членом комитета по внешней политике.
Она же ранее заявила, что прежний главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России, а также за провал контрнаступления. Безуглая также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины. Помимо Залужного Безуглая также критиковала и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского. Его она обвиняла в том числе в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте, расшатывании фронта и протекционизме.
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18 сентября, 14:22
 
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