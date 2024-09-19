Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады
Рада сняла критиковавшую ВСУ Безуглую с должности замглавы оборонного комитета
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Парламент Украины снял критиковавшую ВСУ депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне и вывел ее из состава комитета, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
"Парламент уволил Марьяну Безуглую с позиции заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.
Ранее Безуглая написала заявление об отставке с должности зампредседателя указанного комитета и попросила назначить ее членом комитета по внешней политике.
Она же ранее заявила, что прежний главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России, а также за провал контрнаступления. Безуглая также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины. Помимо Залужного Безуглая также критиковала и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского. Его она обвиняла в том числе в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте, расшатывании фронта и протекционизме.