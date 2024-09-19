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Украина лишилась половины своих мощностей в энергетике, заявили в ЕК - РИА Новости, 19.09.2024
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12:29 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973602198.html
Украина лишилась половины своих мощностей в энергетике, заявили в ЕК
Украина лишилась половины своих мощностей в энергетике, заявили в ЕК - РИА Новости, 19.09.2024
Украина лишилась половины своих мощностей в энергетике, заявили в ЕК
Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и воды, говорится в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:29
2024-09-19T12:29
украина
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и воды, говорится в заявлении Еврокомиссии. "Половина энергетической инфраструктуры страны была разрушена, выведены из строя мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт", - отмечается в документе. В Еврокомиссии подчеркнули, что предстоящей зимой население может остаться без отопления и водопроводной воды. В ЕК добавили, что Евросоюз намерен обеспечить Украину этой зимой порядка 4,5ГВт энергии - "восстановить энергетические объекты для производства 15% потребностей Украины, увеличить экспорт энергии на Украину в размере еще 12% от потребностей страны".
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украина, еврокомиссия, в мире
Украина, Еврокомиссия, В мире
Украина лишилась половины своих мощностей в энергетике, заявили в ЕК

Еврокомиссия: Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и воды, говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Половина энергетической инфраструктуры страны была разрушена, выведены из строя мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт", - отмечается в документе.
В Еврокомиссии подчеркнули, что предстоящей зимой население может остаться без отопления и водопроводной воды.
В ЕК добавили, что Евросоюз намерен обеспечить Украину этой зимой порядка 4,5ГВт энергии - "восстановить энергетические объекты для производства 15% потребностей Украины, увеличить экспорт энергии на Украину в размере еще 12% от потребностей страны".
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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