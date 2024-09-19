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На Украине объявили в розыск подозреваемого во взятках нардепа Одарченко
На Украине объявили в розыск подозреваемого во взятках нардепа Одарченко - РИА Новости, 19.09.2024
На Украине объявили в розыск подозреваемого во взятках нардепа Одарченко
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что объявила в розыск не явившегося в суд депутата Верховной рады Андрея Одарченко,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T01:33
2024-09-19T01:33
2024-09-19T01:33
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что объявила в розыск не явившегося в суд депутата Верховной рады Андрея Одарченко, подозреваемого в подкупе чиновника министерства восстановления. Фамилию парламентария в ведомстве не уточняют, но из деталей дела ясно, что речь идет об Андрее Одарченко. "САП инициировала взыскание залога и объявление в розыск нардепа, обвиняемого в попытке подкупа руководства минвосстановления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Из сообщения следует, что депутат не явился в Высший антикоррупционный суд и не сообщил прокурору о причинах неявки, сторона защиты также не располагала соответствующей информацией. Суд распорядился принудительно доставить Одарченко на следующее судебное заседание, запланированное на четверг. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 21 ноября 2023 года сообщало, что предъявило обвинение депутатам Верховной рады Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в даче взятки в криптовалюте биткоин, эквивалентной 50 тысячам долларов, председателю госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны.
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украина, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), в мире
Украина, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), В мире
На Украине объявили в розыск подозреваемого во взятках нардепа Одарченко
САП Украины: подозреваемый во взятках депутат Рады Одарченко объявлен в розыск
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что объявила в розыск не явившегося в суд депутата Верховной рады Андрея Одарченко, подозреваемого в подкупе чиновника министерства восстановления.
Фамилию парламентария в ведомстве не уточняют, но из деталей дела ясно, что речь идет об Андрее Одарченко.
"САП инициировала взыскание залога и объявление в розыск нардепа, обвиняемого в попытке подкупа руководства минвосстановления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Из сообщения следует, что депутат не явился в Высший антикоррупционный суд и не сообщил прокурору о причинах неявки, сторона защиты также не располагала соответствующей информацией. Суд распорядился принудительно доставить Одарченко на следующее судебное заседание, запланированное на четверг.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
21 ноября 2023 года сообщало, что предъявило обвинение депутатам Верховной рады Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в даче взятки в криптовалюте биткоин, эквивалентной 50 тысячам долларов, председателю госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны.