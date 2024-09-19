https://ria.ru/20240919/uk-1973668553.html

Власти Подмосковья обсудили новые критерии оценки руководителей УК

Власти Подмосковья обсудили новые критерии оценки руководителей УК - РИА Новости, 19.09.2024

Власти Подмосковья обсудили новые критерии оценки руководителей УК

Систему оценки и рейтинг управляющих компаний планируют внедрить в Московской области. Новые критерии оценки руководителей УК обсудили представители городских... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:49

2024-09-19T15:49

2024-09-19T15:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Систему оценки и рейтинг управляющих компаний планируют внедрить в Московской области. Новые критерии оценки руководителей УК обсудили представители городских округов региона, а также более 100 муниципальных и частных организаций, сообщил 360.ru.Как рассказал заместитель председателя областного правительства Владислав Мурашов, эффективность работы УК зависит от ее начальника. По его словам, именно квалифицированные кадры способны обеспечить действительно качественный результат.В ходе самого мероприятия участниками были отобраны ключевые показатели оценки работы. В список попали удовлетворенность жильцов, укомплектованность штата, использование новых технологий, уменьшение задолженностей перед ресурсоснабжающей организацией.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)