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Власти Подмосковья обсудили новые критерии оценки руководителей УК - РИА Новости, 19.09.2024
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Новости Подмосковья
 
15:49 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/uk-1973668553.html
Власти Подмосковья обсудили новые критерии оценки руководителей УК
Власти Подмосковья обсудили новые критерии оценки руководителей УК - РИА Новости, 19.09.2024
Власти Подмосковья обсудили новые критерии оценки руководителей УК
Систему оценки и рейтинг управляющих компаний планируют внедрить в Московской области. Новые критерии оценки руководителей УК обсудили представители городских... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:49
2024-09-19T15:49
новости подмосковья
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Систему оценки и рейтинг управляющих компаний планируют внедрить в Московской области. Новые критерии оценки руководителей УК обсудили представители городских округов региона, а также более 100 муниципальных и частных организаций, сообщил 360.ru.Как рассказал заместитель председателя областного правительства Владислав Мурашов, эффективность работы УК зависит от ее начальника. По его словам, именно квалифицированные кадры способны обеспечить действительно качественный результат.В ходе самого мероприятия участниками были отобраны ключевые показатели оценки работы. В список попали удовлетворенность жильцов, укомплектованность штата, использование новых технологий, уменьшение задолженностей перед ресурсоснабжающей организацией.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья обсудили новые критерии оценки руководителей УК

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота УК
Работа УК - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Систему оценки и рейтинг управляющих компаний планируют внедрить в Московской области. Новые критерии оценки руководителей УК обсудили представители городских округов региона, а также более 100 муниципальных и частных организаций, сообщил 360.ru.
Как рассказал заместитель председателя областного правительства Владислав Мурашов, эффективность работы УК зависит от ее начальника. По его словам, именно квалифицированные кадры способны обеспечить действительно качественный результат.
В ходе самого мероприятия участниками были отобраны ключевые показатели оценки работы. В список попали удовлетворенность жильцов, укомплектованность штата, использование новых технологий, уменьшение задолженностей перед ресурсоснабжающей организацией.
 
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