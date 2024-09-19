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Власти Подмосковья обсудили новые критерии оценки руководителей УК
Власти Подмосковья обсудили новые критерии оценки руководителей УК - РИА Новости, 19.09.2024
Власти Подмосковья обсудили новые критерии оценки руководителей УК
Систему оценки и рейтинг управляющих компаний планируют внедрить в Московской области. Новые критерии оценки руководителей УК обсудили представители городских... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:49
2024-09-19T15:49
2024-09-19T15:49
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Систему оценки и рейтинг управляющих компаний планируют внедрить в Московской области. Новые критерии оценки руководителей УК обсудили представители городских округов региона, а также более 100 муниципальных и частных организаций, сообщил 360.ru.Как рассказал заместитель председателя областного правительства Владислав Мурашов, эффективность работы УК зависит от ее начальника. По его словам, именно квалифицированные кадры способны обеспечить действительно качественный результат.В ходе самого мероприятия участниками были отобраны ключевые показатели оценки работы. В список попали удовлетворенность жильцов, укомплектованность штата, использование новых технологий, уменьшение задолженностей перед ресурсоснабжающей организацией.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)