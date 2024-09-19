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В ЕАО возбудили дело о хищении более 900 миллионов рублей при строительстве - РИА Новости, 19.09.2024
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02:36 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ugolovnoe_delo-1973540883.html
В ЕАО возбудили дело о хищении более 900 миллионов рублей при строительстве
В ЕАО возбудили дело о хищении более 900 миллионов рублей при строительстве - РИА Новости, 19.09.2024
В ЕАО возбудили дело о хищении более 900 миллионов рублей при строительстве
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в Еврейской автономной области по факту хищения более 900 миллионов рублей бюджетных средств... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T02:36
2024-09-19T02:36
биробиджан
россия
происшествия
еврейская автономная область
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в Еврейской автономной области по факту хищения более 900 миллионов рублей бюджетных средств при реализации концессионного соглашения о строительстве новой школы в Биробиджане, сообщает прокуратура автономии. По данным надзорного ведомства, в 2021 году между региональным департаментом образования и коммерческой организацией было заключено концессионное соглашение на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию общеобразовательной школы на 1275 мест в Биробиджане. "В соответствии с условиями соглашения фирме из бюджета выплачен авансовый платеж, средства которого должны были использоваться на финансирование работ по возведению данного объекта. При этом выполнять взятые на себя обязательства коммерческая организация не намеревалась, предусмотренные соглашением работы не выполнены. Общая сумма похищенных средств превысила 900 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры ЕАО. Отмечается, что после рассмотрения материалов прокурорской проверки следственные органы возбудили в отношении гендиректора организации-концессионера уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html
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биробиджан, россия, происшествия, еврейская автономная область
Биробиджан, Россия, Происшествия, Еврейская автономная область
В ЕАО возбудили дело о хищении более 900 миллионов рублей при строительстве

В ЕАО возбудили дело о краже более 900 миллионов рублей при строительстве школы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в Еврейской автономной области по факту хищения более 900 миллионов рублей бюджетных средств при реализации концессионного соглашения о строительстве новой школы в Биробиджане, сообщает прокуратура автономии.
По данным надзорного ведомства, в 2021 году между региональным департаментом образования и коммерческой организацией было заключено концессионное соглашение на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию общеобразовательной школы на 1275 мест в Биробиджане.
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"В соответствии с условиями соглашения фирме из бюджета выплачен авансовый платеж, средства которого должны были использоваться на финансирование работ по возведению данного объекта. При этом выполнять взятые на себя обязательства коммерческая организация не намеревалась, предусмотренные соглашением работы не выполнены. Общая сумма похищенных средств превысила 900 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры ЕАО.
Отмечается, что после рассмотрения материалов прокурорской проверки следственные органы возбудили в отношении гендиректора организации-концессионера уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
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