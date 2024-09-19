В Турции призвали разработать независимое ПО на фоне диверсии в Ливане
Sabah: необходимо разработать независимое ПО на фоне диверсии в Ливане
© AP Photo / Hussein MallaРаненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Независимое программное и аппаратное обеспечение в сфере высоких технологий является вопросом национальной безопасности Турции на фоне операции по подрыву пейджеров в Ливане, смартфоны, бытовая техника и автомобили могут быть превращены в "массовое оружие" в будущем, пишет турецкая газета Sabah.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".
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"Урок заключается в том, что это варварство распространяется далеко за пределы "Хезболлах" и может стать угрозой в будущем. А именно, риск того, что технологические продукты, такие как смартфоны, автомобили, бытовая техника и компьютеры, также могут быть превращены в массовое оружие. В этом отношении национальное и независимое программное и аппаратное обеспечение в сфере высоких технологий сегодня является вопросом национальной безопасности Турции. Поэтому наше выживание будет зависеть от правильного понимания уроков", - пишет издание.
По мнению турецкой газеты, за атаками стоит непосредственно Израиль. "Этими атаками Израиль еще раз показал всему миру, что он пренебрегает не только членами "Хезболлах" на линии фронта, но и жизнями миллионов мирных жителей, детей и женщин дома, на рынке, в больнице, школе, мечети, банке, машине или на парковке", - пишет газета.