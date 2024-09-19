https://ria.ru/20240919/turtsiya-1973548538.html
Турция утрачивает привлекательность для туристов из России, считает эксперт
Турция утрачивает привлекательность для туристов из России, считает эксперт - РИА Новости, 19.09.2024
Турция утрачивает привлекательность для туристов из России, считает эксперт
Турция перестаёт быть приоритетным направлением для российских туристов из-за высоких цен, считает турецкий аналитик Энгин Озер. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:47
2024-09-19T05:47
2024-09-19T05:47
турция
россия
алексей ерхов
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Турция перестаёт быть приоритетным направлением для российских туристов из-за высоких цен, считает турецкий аналитик Энгин Озер. Отдых в популярных отелях Турции в начале октября обойдётся россиянам на 10-15% дороже, чем в сентябре, одна из причин - высокий спрос ввиду начала школьных каникул, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). В АТОР уточнили, что туры во второй половине октября в отели "четыре звезды" и бюджетные "пятёрки" Турции обойдутся в 160-200 тысяч рублей, а в популярные классические отели "пять звезд" - в среднем 220-310 тысяч рублей на двоих за 10 ночей с перелётом из Москвы. Для сравнения, по данным сайта туроператора "Алеан", отдых в отелях с четырьмя звёздами в Сочи в этот период начинается от 120 тысяч рублей, а на побережье Анапы - от 162 тысяч с трёхразовым питанием на двоих взрослых. "Турция, которая уже стала дорогим туристическим направлением из-за высокой инфляции, перестает быть приоритетным направлением для российских туристов", - сказал Озер РИА Новости. Аналитик также отметил, что серьезной проблемы, вызванной западными санкциями против России, в турецком туризме нет. "Тот факт, что российские туристы могут купить достаточно иностранной валюты в собственных аэропортах, во многом решил эту проблему. Турфирмы же нашли способ решить проблему оплаты между собой через третьи страны", - подчеркнул он. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. При этом власти Турции не ожидают серьёзных изменений потока российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240703/erdogan-1957128855.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, россия, алексей ерхов, реджеп тайип эрдоган
Турция, Россия, Алексей Ерхов, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция утрачивает привлекательность для туристов из России, считает эксперт
Аналитик Озер: Турция перестает быть приоритетным направлением для россиян
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Турция перестаёт быть приоритетным направлением для российских туристов из-за высоких цен, считает турецкий аналитик Энгин Озер.
Отдых в популярных отелях Турции в начале октября обойдётся россиянам на 10-15% дороже, чем в сентябре, одна из причин - высокий спрос ввиду начала школьных каникул, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). В АТОР уточнили, что туры во второй половине октября в отели "четыре звезды" и бюджетные "пятёрки" Турции обойдутся в 160-200 тысяч рублей, а в популярные классические отели "пять звезд" - в среднем 220-310 тысяч рублей на двоих за 10 ночей с перелётом из Москвы. Для сравнения, по данным сайта туроператора "Алеан", отдых в отелях с четырьмя звёздами в Сочи в этот период начинается от 120 тысяч рублей, а на побережье Анапы - от 162 тысяч с трёхразовым питанием на двоих взрослых.
"Турция, которая уже стала дорогим туристическим направлением из-за высокой инфляции, перестает быть приоритетным направлением для российских туристов", - сказал Озер РИА Новости.
Аналитик также отметил, что серьезной проблемы, вызванной западными санкциями против России
, в турецком туризме нет.
"Тот факт, что российские туристы могут купить достаточно иностранной валюты в собственных аэропортах, во многом решил эту проблему. Турфирмы же нашли способ решить проблему оплаты между собой через третьи страны", - подчеркнул он.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
При этом власти Турции не ожидают серьёзных изменений потока российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов
заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.