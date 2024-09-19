https://ria.ru/20240919/turisty-1973663555.html

В Запорожской области подвели предварительные итоги туристического сезона

В Запорожской области подвели предварительные итоги туристического сезона - РИА Новости, 19.09.2024

В Запорожской области подвели предварительные итоги туристического сезона

Запорожскую область за сезон посетили 100 тысяч туристов, число работающих отелей и гостиниц в регионе выросло в пять раз по сравнению с 2023 годом, заявил... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:30

2024-09-19T15:30

2024-09-19T15:30

туризм

запорожская область

россия

евгений балицкий

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Запорожскую область за сезон посетили 100 тысяч туристов, число работающих отелей и гостиниц в регионе выросло в пять раз по сравнению с 2023 годом, заявил губернатор области Евгений Балицкий. "Подвели предварительные итоги туристического сезона: Запорожскую область посетили 100 тысяч туристов, средняя загрузка мест размещения в июне составила 32%, в июле – 60%, в августе – 54%. В осенний период уровень бронирования выше 20%" , - написал Балицкий в Telegram-канале. Число работающих объектов размещения превысило 370, увеличившись в пять раз по сравнению с 2023 годом, отметил он. "Начата реализация инвестиционного проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения. Современный комплекс будет включать 21 модульный дом", - добавил Балицкий. Также продолжается работа по развитию туристической навигации в приморских городах, чтобы маршруты отдыхающих стали удобнее и доступнее, написал он. В июне Балицкий рассказал РИА Новости на ПМЭФ, что Запорожская область будет развиваться как курортный регион. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно является город Мелитополь.

https://ria.ru/20240606/okrug-1951056374.html

https://ria.ru/20240606/sez-1950865953.html

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, россия, евгений балицкий, туризм