https://ria.ru/20240919/tuberkulez-1973626590.html
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года - РИА Новости, 19.09.2024
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье с начала года снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил главный врач Московского... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:25
2024-09-19T13:25
2024-09-19T13:25
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московская область (подмосковье)
туберкулез
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье с начала года снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин. "В регионе проводится масштабная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Подмосковье регулярно проводится просветительская работа, а также повышается доступность диагностики и применяется эффективная терапия", - сказал Смердин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. В ведомстве отметили, что ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтверждённым туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом в Московской области работают шесть стационаров с общим коечным фондом 900 коек.
https://ria.ru/20240919/podmoskove-1973625613.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), туберкулез
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Туберкулез
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье с начала года снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.
"В регионе проводится масштабная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Подмосковье регулярно проводится просветительская работа, а также повышается доступность диагностики и применяется эффективная терапия", - сказал Смердин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона.
В ведомстве отметили, что ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтверждённым туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом
в Московской области работают шесть стационаров с общим коечным фондом 900 коек.