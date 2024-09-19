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Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года - РИА Новости, 19.09.2024
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Новости Подмосковья
 
13:25 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/tuberkulez-1973626590.html
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года - РИА Новости, 19.09.2024
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье с начала года снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил главный врач Московского... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:25
2024-09-19T13:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
туберкулез
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье с начала года снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин. "В регионе проводится масштабная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Подмосковье регулярно проводится просветительская работа, а также повышается доступность диагностики и применяется эффективная терапия", - сказал Смердин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. В ведомстве отметили, что ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтверждённым туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом в Московской области работают шесть стационаров с общим коечным фондом 900 коек.
https://ria.ru/20240919/podmoskove-1973625613.html
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московская область (подмосковье), туберкулез
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Туберкулез

Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМедик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье с начала года снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.
"В регионе проводится масштабная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Подмосковье регулярно проводится просветительская работа, а также повышается доступность диагностики и применяется эффективная терапия", - сказал Смердин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона.
В ведомстве отметили, что ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтверждённым туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом в Московской области работают шесть стационаров с общим коечным фондом 900 коек.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Туберкулез
 
 
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