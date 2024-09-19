https://ria.ru/20240919/tuberkulez-1973626590.html

Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года

Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года - РИА Новости, 19.09.2024

Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года

Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье с начала года снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил главный врач Московского... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:25

2024-09-19T13:25

2024-09-19T13:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

туберкулез

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье с начала года снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин. "В регионе проводится масштабная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Подмосковье регулярно проводится просветительская работа, а также повышается доступность диагностики и применяется эффективная терапия", - сказал Смердин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. В ведомстве отметили, что ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтверждённым туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом в Московской области работают шесть стационаров с общим коечным фондом 900 коек.

https://ria.ru/20240919/podmoskove-1973625613.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), туберкулез