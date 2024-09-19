ЦАХАЛ заявил, что предотвратил теракт на севере Израиля
ЦАХАЛ заявил, что предотвратил попытку теракта "Хезболлы" на севере Израиля
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предотвратила попытку теракта на северной границе страны, утверждает, что ее планировали два бойца шиитского ливанского движения "Хезболлах".
"В начале этой недели (понедельник) солдаты ЦАХАЛ, проводившие операции на северной границе, обнаружили двух террористов "Хезболлах", которые заложили взрывные устройства на границе (Израиля) с Ливаном. Солдаты открыли огонь и нанесли авиаудар, уничтожив террористов, пытавшихся совершить теракт в районе (военного) поста "Ципорен", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.