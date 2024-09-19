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ЦАХАЛ заявил, что предотвратил теракт на севере Израиля - РИА Новости, 19.09.2024
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19:08 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/tsakhal-1973710515.html
ЦАХАЛ заявил, что предотвратил теракт на севере Израиля
ЦАХАЛ заявил, что предотвратил теракт на севере Израиля - РИА Новости, 19.09.2024
ЦАХАЛ заявил, что предотвратил теракт на севере Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предотвратила попытку теракта на северной границе страны, утверждает, что ее планировали два бойца шиитского... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:08
2024-09-19T19:08
в мире
израиль
ливан
россия
мария захарова
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предотвратила попытку теракта на северной границе страны, утверждает, что ее планировали два бойца шиитского ливанского движения "Хезболлах". "В начале этой недели (понедельник) солдаты ЦАХАЛ, проводившие операции на северной границе, обнаружили двух террористов "Хезболлах", которые заложили взрывные устройства на границе (Израиля) с Ливаном. Солдаты открыли огонь и нанесли авиаудар, уничтожив террористов, пытавшихся совершить теракт в районе (военного) поста "Ципорен", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973681269.html
https://ria.ru/20240919/tsakhal-1973697990.html
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в мире, израиль, ливан, россия, мария захарова, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Мария Захарова, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что предотвратил теракт на севере Израиля

ЦАХАЛ заявил, что предотвратил попытку теракта "Хезболлы" на севере Израиля

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предотвратила попытку теракта на северной границе страны, утверждает, что ее планировали два бойца шиитского ливанского движения "Хезболлах".
"В начале этой недели (понедельник) солдаты ЦАХАЛ, проводившие операции на северной границе, обнаружили двух террористов "Хезболлах", которые заложили взрывные устройства на границе (Израиля) с Ливаном. Солдаты открыли огонь и нанесли авиаудар, уничтожив террористов, пытавшихся совершить теракт в районе (военного) поста "Ципорен", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Бойцы ливанского движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
"Хезболла" обстреляла три опорных пункта ЦАХАЛ на границе
Вчера, 16:41
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Дым на месте израильского удара по Ливану - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль во время речи лидера "Хезболлы" начал наносить удары по Ливану
Вчера, 17:47
 
В миреИзраильЛиванРоссияМария ЗахароваХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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