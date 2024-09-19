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ЦАХАЛ заявил об атаке на объекты "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявил об атаке на объекты "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024

ЦАХАЛ заявил об атаке на объекты "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на четверг атаковала объекты шиитского движения "Хезболлах" в семи районах на юге Ливана. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:21

2024-09-19T09:21

2024-09-19T09:21

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на четверг атаковала объекты шиитского движения "Хезболлах" в семи районах на юге Ливана. "Ночью истребители ВВС атаковали объекты террористической инфраструктуры "Хезболлах" в районах Шехин, Тайбе, Блида, Мис-эль-Джабль, Итарун и Кфар-Кила на юге Ливана, а также склад оружия в районе Аль-Хьям на юге Ливана", - говорится в сообщении пресс-службы армии. Кроме того, ЦАХАЛ атаковал артиллерийским огнем несколько районов на юге Ливана. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Начальник генштаба Герци Халеви провел оценку ситуации в северном командовании и утвердил планы обороны и наступления на ливанском направлении.

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в мире, ливан, израиль, хезболла, баскетбольный клуб армия (тбилиси), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году