https://ria.ru/20240919/trump-1973646009.html
Трамп и Харрис получают почти равную поддержку в семи штатах, показал опрос
Трамп и Харрис получают почти равную поддержку в семи штатах, показал опрос - РИА Новости, 19.09.2024
Трамп и Харрис получают почти равную поддержку в семи штатах, показал опрос
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис получают почти равную поддержку в семи колеблющихся штатах, следует из данных исследования Emerson... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:40
2024-09-19T14:40
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис получают почти равную поддержку в семи колеблющихся штатах, следует из данных исследования Emerson College Polling, опубликованных в четверг. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов ни от Республиканской, ни от Демократической партии, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году таковыми штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. "В штате Джорджия 50% опрошенных поддерживают Трампа, 47% - Харрис (как кандидата на президентских выборах в ноябре - ред.). В Аризоне и Висконсине Трампа поддерживают 49%, Харрис - 48%. В Неваде кандидаты имеют равное количество поддержки по 48% каждый", - отмечается в исследовании, опубликованном на сайте Emerson College Polling, В остальных колеблющихся штатах разница в поддержке кандидатов составляет не более 2%. Так, в Северной Каролине 49% американцев поддерживают кандидатуру Харрис, и 48% выступают за Трампа. В штате Мичиган 49% поддерживают кандидатуру Харрис, и 47% - Трампа. На сайте Emerson College Polling также указывается, что жителей колеблющихся штатов спросили, кто, по их мнению, победит на выборах в ноябре. В большинстве случаев они склонялись к кандидатуре Харрис. "Большинство избирателей во всех колеблющихся штатах ожидают, что Харрис станет президентом в 2024 году, например, в Аризоне, Джорджии, Пенсильвании и Висконсине с перевесом от 51% (за Харрис - ред.) по сравнению с 48% (за Трампа - ред.). Избиратели ожидают, что Харрис превзойдет Трампа в Неваде в соотношении 50% на 48%, в Мичигане - в соотношении 52% на 47% и с большим отрывом от 53% по сравнению с 46% - в Северной Каролине", - добавляется в исследовании, которое проводилось по телефону с 15 по 18 сентября. Погрешность составила около 3,3%. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, мичиган, джорджия, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Мичиган, Джорджия, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп и Харрис получают почти равную поддержку в семи штатах, показал опрос
Emerson College Polling: Трамп и Харрис получают почти равную поддержку
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис получают почти равную поддержку в семи колеблющихся штатах, следует из данных исследования Emerson College Polling
, опубликованных в четверг.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов ни от Республиканской, ни от Демократической партии, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году таковыми штатами считаются Висконсин
, Мичиган
, Пенсильвания
, Северная Каролина
, Джорджия
, Аризона
и Невада
.
"В штате Джорджия 50% опрошенных поддерживают Трампа, 47% - Харрис (как кандидата на президентских выборах в ноябре - ред.). В Аризоне и Висконсине Трампа поддерживают 49%, Харрис - 48%. В Неваде кандидаты имеют равное количество поддержки по 48% каждый", - отмечается в исследовании, опубликованном на сайте Emerson College Polling,
В остальных колеблющихся штатах разница в поддержке кандидатов составляет не более 2%. Так, в Северной Каролине 49% американцев поддерживают кандидатуру Харрис, и 48% выступают за Трампа. В штате Мичиган 49% поддерживают кандидатуру Харрис, и 47% - Трампа.
На сайте Emerson College Polling также указывается, что жителей колеблющихся штатов спросили, кто, по их мнению, победит на выборах в ноябре. В большинстве случаев они склонялись к кандидатуре Харрис.
"Большинство избирателей во всех колеблющихся штатах ожидают, что Харрис станет президентом в 2024 году, например, в Аризоне, Джорджии, Пенсильвании и Висконсине с перевесом от 51% (за Харрис - ред.) по сравнению с 48% (за Трампа - ред.). Избиратели ожидают, что Харрис превзойдет Трампа в Неваде в соотношении 50% на 48%, в Мичигане - в соотношении 52% на 47% и с большим отрывом от 53% по сравнению с 46% - в Северной Каролине", - добавляется в исследовании, которое проводилось по телефону с 15 по 18 сентября. Погрешность составила около 3,3%.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.