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Пермякам, вернувшимся из зоны СВО, оказали помощь в трудоустройстве - РИА Новости, 19.09.2024
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13:25 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/trudoustroystvo-1973626409.html
Пермякам, вернувшимся из зоны СВО, оказали помощь в трудоустройстве
Пермякам, вернувшимся из зоны СВО, оказали помощь в трудоустройстве - РИА Новости, 19.09.2024
Пермякам, вернувшимся из зоны СВО, оказали помощь в трудоустройстве
Примерно 800 жителей Пермского края, вернувшихся из зоны специальной военной операции, обратились за помощью в трудоустройстве, 600 запросов уже удовлетворены,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:25
2024-09-19T13:25
общество
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Примерно 800 жителей Пермского края, вернувшихся из зоны специальной военной операции, обратились за помощью в трудоустройстве, 600 запросов уже удовлетворены, работа продолжается, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. "Мы не только должны оказывать поддержку семьям участников СВО, но и когда ребята возвращаются, максимально помогать вернуться им к обычной жизни. Примерно 800 обращений по трудоустройству есть от ребят, которые вернулись со специальной военной операции. И уже 600 ходатайств, запросов удовлетворены с точки зрения поисков работы", - рассказал глава региона во время прямого эфира в четверг. Он отметил, что в некоторых случаях мужчинам требуется профессиональная переподготовка. "Мы обязаны оказать содействие людям, которые отдали здоровье для защиты нашей родины. Работает фонд "Защитники Отечества"… Все, что мы можем сделать, мы будем делать, будем помогать", - добавил Махонин.
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общество, пермский край, дмитрий махонин
Общество, Пермский край, Дмитрий Махонин
Пермякам, вернувшимся из зоны СВО, оказали помощь в трудоустройстве

Помощь в трудоустройстве понадобилась 800 пермякам, вернувшимся из зоны СВО

© Depositphotos.com / ParStudВид на Пермь
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Depositphotos.com / ParStud
Вид на Пермь. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Примерно 800 жителей Пермского края, вернувшихся из зоны специальной военной операции, обратились за помощью в трудоустройстве, 600 запросов уже удовлетворены, работа продолжается, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
"Мы не только должны оказывать поддержку семьям участников СВО, но и когда ребята возвращаются, максимально помогать вернуться им к обычной жизни. Примерно 800 обращений по трудоустройству есть от ребят, которые вернулись со специальной военной операции. И уже 600 ходатайств, запросов удовлетворены с точки зрения поисков работы", - рассказал глава региона во время прямого эфира в четверг.
Он отметил, что в некоторых случаях мужчинам требуется профессиональная переподготовка. "Мы обязаны оказать содействие людям, которые отдали здоровье для защиты нашей родины. Работает фонд "Защитники Отечества"… Все, что мы можем сделать, мы будем делать, будем помогать", - добавил Махонин.
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