https://ria.ru/20240919/trudoustroystvo-1973626409.html

Пермякам, вернувшимся из зоны СВО, оказали помощь в трудоустройстве

Пермякам, вернувшимся из зоны СВО, оказали помощь в трудоустройстве - РИА Новости, 19.09.2024

Пермякам, вернувшимся из зоны СВО, оказали помощь в трудоустройстве

Примерно 800 жителей Пермского края, вернувшихся из зоны специальной военной операции, обратились за помощью в трудоустройстве, 600 запросов уже удовлетворены,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:25

2024-09-19T13:25

2024-09-19T13:25

общество

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Примерно 800 жителей Пермского края, вернувшихся из зоны специальной военной операции, обратились за помощью в трудоустройстве, 600 запросов уже удовлетворены, работа продолжается, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. "Мы не только должны оказывать поддержку семьям участников СВО, но и когда ребята возвращаются, максимально помогать вернуться им к обычной жизни. Примерно 800 обращений по трудоустройству есть от ребят, которые вернулись со специальной военной операции. И уже 600 ходатайств, запросов удовлетворены с точки зрения поисков работы", - рассказал глава региона во время прямого эфира в четверг. Он отметил, что в некоторых случаях мужчинам требуется профессиональная переподготовка. "Мы обязаны оказать содействие людям, которые отдали здоровье для защиты нашей родины. Работает фонд "Защитники Отечества"… Все, что мы можем сделать, мы будем делать, будем помогать", - добавил Махонин.

https://ria.ru/20240503/partiya-1943678922.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, пермский край, дмитрий махонин