https://ria.ru/20240919/trevoga-1973590110.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.09.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в четверг в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:51

2024-09-19T11:51

2024-09-19T11:51

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области звучит почти три часа. На Харьковскую и Полтавскую области тревога распространилась в 11.22 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240919/tni-1973566209.html

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харьковская область

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, харьковская область, сумская область, вооруженные силы рф