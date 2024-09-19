https://ria.ru/20240919/trevoga-1973540176.html
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.09.2024
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T02:14
2024-09-19T02:14
2024-09-19T02:14
специальная военная операция на украине
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житомирская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 00.07 мск, а в Киевской – в 01.59. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240919/harkov-1973535133.html
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украина, житомирская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Житомирская область, Вооруженные силы РФ
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Житомирской областях объявили воздушную тревогу