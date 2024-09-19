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Трамп отреагировал на похищение его документов якобы иранскими хакерами - РИА Новости, 19.09.2024
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03:44 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/tramp-1973543878.html
Трамп отреагировал на похищение его документов якобы иранскими хакерами
Трамп отреагировал на похищение его документов якобы иранскими хакерами - РИА Новости, 19.09.2024
Трамп отреагировал на похищение его документов якобы иранскими хакерами
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Иран, разослав Демпартии похищенную у его предвыборного штаба внутреннюю... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:44
2024-09-19T03:44
иран
сша
россия
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Иран, разослав Демпартии похищенную у его предвыборного штаба внутреннюю документацию, совершил "реальное вмешательство" в ход американских выборов. "Иран передал эти данные штабу (Джо – ред.) Байдена. Я не могу в это поверить. Хотя нет, могу. Это является примером реального вмешательства иностранного государства в наши выборы, а не та связанная с Россией фальшивая чушь, которые на меня навешивали в течение многих лет", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Йорк. Ранее спецслужбы США опубликовали совместное заявление, в котором выступили с утверждением, что летом иранские хакеры похитили внутренние документы у избирательного штаба Трампа и разослали их СМИ, а также лицам, связанным с действующим американским президентом Джо Байденом.
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иран, сша, россия, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп отреагировал на похищение его документов якобы иранскими хакерами

Трамп: Иран вмешался в выборы в США, разослав Демпартии похищенные документы

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Иран, разослав Демпартии похищенную у его предвыборного штаба внутреннюю документацию, совершил "реальное вмешательство" в ход американских выборов.
"Иран передал эти данные штабу (Джо – ред.) Байдена. Я не могу в это поверить. Хотя нет, могу. Это является примером реального вмешательства иностранного государства в наши выборы, а не та связанная с Россией фальшивая чушь, которые на меня навешивали в течение многих лет", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Йорк.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Трамп пообещал не превращать США в диктатуру
Вчера, 02:34
Ранее спецслужбы США опубликовали совместное заявление, в котором выступили с утверждением, что летом иранские хакеры похитили внутренние документы у избирательного штаба Трампа и разослали их СМИ, а также лицам, связанным с действующим американским президентом Джо Байденом.
 
ИранСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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