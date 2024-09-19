https://ria.ru/20240919/tramp-1973543878.html

Трамп отреагировал на похищение его документов якобы иранскими хакерами

Трамп отреагировал на похищение его документов якобы иранскими хакерами - РИА Новости, 19.09.2024

Трамп отреагировал на похищение его документов якобы иранскими хакерами

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Иран, разослав Демпартии похищенную у его предвыборного штаба внутреннюю... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T03:44

2024-09-19T03:44

2024-09-19T03:44

иран

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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Иран, разослав Демпартии похищенную у его предвыборного штаба внутреннюю документацию, совершил "реальное вмешательство" в ход американских выборов. "Иран передал эти данные штабу (Джо – ред.) Байдена. Я не могу в это поверить. Хотя нет, могу. Это является примером реального вмешательства иностранного государства в наши выборы, а не та связанная с Россией фальшивая чушь, которые на меня навешивали в течение многих лет", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Йорк. Ранее спецслужбы США опубликовали совместное заявление, в котором выступили с утверждением, что летом иранские хакеры похитили внутренние документы у избирательного штаба Трампа и разослали их СМИ, а также лицам, связанным с действующим американским президентом Джо Байденом.

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иран, сша, россия, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире